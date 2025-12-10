Uno Santa Fe | Policiales | rejas

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

El hecho ocurrió este martes por la tarde. El sujeto se robó una reja de grandes dimensiones. El episodio se suma a la ola de inseguridad que castiga al barrio.

10 de diciembre 2025 · 20:37hs
En Bº Candioti Sur

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield
En Bº Candioti Sur

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

Un llamativo hecho de robo ocurrió este martes por la tarde en la ciudad de Santa Fe. Personal de la Brigada Ciclista y de Playa de la Unidad Regional I aprehendió a un joven que había sustraído rejas metálicas de la vieja traza del ferrocarril de Vélez Sarsfield.

El episodio se registró alrededor de las 17:20, cuando los agentes que patrullaban la zona y fueron comisionados por la Central 911 hacia Vélez Sarsfield e Ituzaingó por la denuncia de un posible robo. Al ingresar por Ituzaingó, desde el carril oeste hacia el este, los efectivos lograron identificar en la intersección con Alberdi al hombre señalado como autor del hecho.

LEER MÁS: Barrio Candioti Sur, en jaque por la inseguridad: alertan sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios en la zona

reja 2
En B&ordm; Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle V&eacute;lez Sarsfield

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

Detenido

El aprehendido fue identificado como C. I. E. de 31 años domiciliado en la ciudad de Santa Fe.

Según consta en el procedimiento, los agentes secuestraron una reja íntegramente metálica de aproximadamente 1,50 metros de alto por 2,50 metros de ancho, pintada de color claro, compuesta por 22 hierros N°12 redondos con punteras y dos caños estructurales.

rejas tren robo barrio Candioti Sur Detenido
Noticias relacionadas
Vuelco en la Circunvalación Oeste

Circunvalación Oeste: perdió el control, volcó y terminó contra el cerco de una Casa Bomba

Incendio en Santa Rosa de Calchines: 11 lanchas destruidas en la guardería náutica Karminia

Incendio en Santa Rosa de Calchines: 11 lanchas destruidas en la guardería náutica Karminia

Pleno centro. Una discusión de tránsito vehicular terminó de la peor manera sobre calle 25 de Mayo al 2200.

Aprehendieron a alto jefe policial por amenazar con su arma reglamentaria a un automovilista en una discusión de tránsito

Rosario. El ataque al indigente sucedió en Baigorria y Joaquín Suárez, debajo de un puente de avenida Circunvalación. 

Horror en Rosario: prendieron fuego a dos hermanos en situación de calle y uno quedó con el 80% del cuerpo quemado

Lo último

Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca

"Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca"

La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

Último Momento
Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca

"Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca"

La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

Las Leoncitas golearon a China y son finalistas del Mundial Junior de hockey

Las Leoncitas golearon a China y son finalistas del Mundial Junior de hockey

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

Ovación
El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles