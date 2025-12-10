El hecho ocurrió este martes por la tarde. El sujeto se robó una reja de grandes dimensiones. El episodio se suma a la ola de inseguridad que castiga al barrio.

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

Un llamativo hecho de robo ocurrió este martes por la tarde en la ciudad de Santa Fe. Personal de la Brigada Ciclista y de Playa de la Unidad Regional I aprehendió a un joven que había sustraído rejas metálicas de la vieja traza del ferrocarril de Vélez Sarsfield.

El episodio se registró alrededor de las 17:20, cuando los agentes que patrullaban la zona y fueron comisionados por la Central 911 hacia Vélez Sarsfield e Ituzaingó por la denuncia de un posible robo. Al ingresar por Ituzaingó, desde el carril oeste hacia el este, los efectivos lograron identificar en la intersección con Alberdi al hombre señalado como autor del hecho.

LEER MÁS: Barrio Candioti Sur, en jaque por la inseguridad: alertan sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios en la zona

reja 2 En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

Detenido

El aprehendido fue identificado como C. I. E. de 31 años domiciliado en la ciudad de Santa Fe.

Según consta en el procedimiento, los agentes secuestraron una reja íntegramente metálica de aproximadamente 1,50 metros de alto por 2,50 metros de ancho, pintada de color claro, compuesta por 22 hierros N°12 redondos con punteras y dos caños estructurales.