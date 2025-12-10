Uno Santa Fe | Policiales | Ruta Nacional 19

Ruta Nacional 19: evadieron un control y terminaron detenidos con 360 kilos de carne sin documentación

Dos hombres domiciliados en Recreo fueron aprehendidos luego de realizar una maniobra brusca para evitar a la policía a la altura del peaje de Franck. Llevaban la carne en siete bolsas arpilleras sin ningún papel.

10 de diciembre 2025 · 20:20hs
Ruta Nacional 19. Transportaban 360 kilos de carne vacuna distribuidos en siete bolsas de arpillera plásticas

Ruta Nacional 19. Transportaban 360 kilos de carne vacuna distribuidos en siete bolsas de arpillera plásticas

Durante la noche del martes, personal de la Guardia Provincial que realizaba un operativo de control vehicular en el km 20 de la Ruta Nacional 19, a la altura del peaje de Franck, observó una maniobra sospechosa: una pick-up Toyota Hilux blanca evitó de forma brusca el paso por el punto de control, continuando su marcha en sentido contrario.

Ante la situación irregular, los uniformados realizaron un seguimiento controlado y detuvieron el vehículo en el km 22 mano ascendente. Al identificar a sus ocupantes, se constató que el rodado era conducido por G. S., de 55 años, acompañado por G. E. F., de 36, ambos domiciliados en la localidad de Recreo.

LEER MÁS: Sauce Viejo: secuestran 600 kilos de carne vacuna por presunto abigeato en un control policial

Transportaban 360 kilos de carne vacuna distribuidos en siete bolsas de arpillera plásticas

Durante la entrevista de rigor, los ocupantes admitieron que transportaban 360 kilos de carne vacuna distribuidos en siete bolsas de arpillera plásticas. En presencia de dos testigos ocasionales se llevó a cabo una requisa, que confirmó el traslado de la mercadería de manera irregular y sin documentación.

Los sospechosos fueron trasladados a la Seccional 11 de Esperanza, donde el fiscal de turno determinó que sean aprehendidos por presunto abigeato, en infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino. Además, secuestraron el vehículo junto con las siete bolsas de carne.

Ruta Nacional 19 control carne
Noticias relacionadas
Vuelco en la Circunvalación Oeste

Circunvalación Oeste: perdió el control, volcó y terminó contra el cerco de una Casa Bomba

Incendio en Santa Rosa de Calchines: 11 lanchas destruidas en la guardería náutica Karminia

Incendio en Santa Rosa de Calchines: 11 lanchas destruidas en la guardería náutica Karminia

Pleno centro. Una discusión de tránsito vehicular terminó de la peor manera sobre calle 25 de Mayo al 2200.

Aprehendieron a alto jefe policial por amenazar con su arma reglamentaria a un automovilista en una discusión de tránsito

Rosario. El ataque al indigente sucedió en Baigorria y Joaquín Suárez, debajo de un puente de avenida Circunvalación. 

Horror en Rosario: prendieron fuego a dos hermanos en situación de calle y uno quedó con el 80% del cuerpo quemado

Lo último

Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca

"Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca"

La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

Último Momento
Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca

"Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca"

La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

Las Leoncitas golearon a China y son finalistas del Mundial Junior de hockey

Las Leoncitas golearon a China y son finalistas del Mundial Junior de hockey

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

Ovación
El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles