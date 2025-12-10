Ruta Nacional 19: evadieron un control y terminaron detenidos con 360 kilos de carne sin documentación

Dos hombres domiciliados en Recreo fueron aprehendidos luego de realizar una maniobra brusca para evitar a la policía a la altura del peaje de Franck. Llevaban la carne en siete bolsas arpilleras sin ningún papel.

Durante la noche del martes, personal de la Guardia Provincial que realizaba un operativo de control vehicular en el km 20 de la Ruta Nacional 19 , a la altura del peaje de Franck, observó una maniobra sospechosa: una pick-up Toyota Hilux blanca evitó de forma brusca el paso por el punto de control, continuando su marcha en sentido contrario.

Ante la situación irregular, los uniformados realizaron un seguimiento controlado y detuvieron el vehículo en el km 22 mano ascendente. Al identificar a sus ocupantes, se constató que el rodado era conducido por G. S., de 55 años, acompañado por G. E. F., de 36, ambos domiciliados en la localidad de Recreo.

Transportaban 360 kilos de carne vacuna distribuidos en siete bolsas de arpillera plásticas

Durante la entrevista de rigor, los ocupantes admitieron que transportaban 360 kilos de carne vacuna distribuidos en siete bolsas de arpillera plásticas. En presencia de dos testigos ocasionales se llevó a cabo una requisa, que confirmó el traslado de la mercadería de manera irregular y sin documentación.

Los sospechosos fueron trasladados a la Seccional 11 de Esperanza, donde el fiscal de turno determinó que sean aprehendidos por presunto abigeato, en infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino. Además, secuestraron el vehículo junto con las siete bolsas de carne.