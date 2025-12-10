Uno Santa Fe | Policiales | pitbull

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

El Comando Radioeléctrico intervino en un grave episodio de crueldad animal y violencia entre vecinos en barrio San José. Un hombre y una mujer quedaron a disposición de la Justicia.

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de diciembre 2025 · 11:28hs
los dos detenidos y el arma secuestrada tras la pelea entre vecinos

gentileza

los dos detenidos y el arma secuestrada tras la pelea entre vecinos

Un brutal episodio de violencia sacudió a barrio San José. El hecho ocurrió en calle San José al 7500, donde los vecinos llamaron al 911 para denunciar un altercado entre familias que rápidamente escaló hasta niveles impensados.

Ataque con cuchilla y perro asesinado

Cuando los oficiales del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, se encontraron con una escena de gran conmoción. Según relataron los vecinos, un hombre de 53 años, armado con una cuchilla tipo carnicero de 30 centímetros, había atacado y matado a puñaladas a un perro pitbull, mascota de su vecina.

Los agentes constataron que el animal yacía desangrado y sin vida, mientras los residentes del barrio intentaban explicar el origen del conflicto, derivado, según indicaron,de problemas de convivencia que venían de larga data.

Tras el violento ataque contra el animal, la situación volvió a escalar. La dueña del perro, en estado de shock por lo ocurrido, agredió a golpes a la hija del atacante, una joven de 20 años.

Frente a la tensión y la multiplicidad de agresiones, los policías aprehendieron a ambas personas: al hombre de 53 años, por crueldad animal y a la mujer, por agredir a la joven involucrada en el conflicto.

Intervención fiscal y causas penales

Los agentes informaron lo sucedido a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó el caso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal ordenó que ambos permanecieran aprehendidos, fueran identificados y se les formaran las causas correspondientes: crueldad animal para el hombre y lesiones contra la joven de 20 años para la dueña del pitbull.

• LEER MÁS: Incendio en Santa Rosa de Calchines: 11 lanchas destruidas en la guardería náutica Karminia

pitbull barrio San José cuchillo vecinos
Noticias relacionadas
Pleno centro. Una discusión de tránsito vehicular terminó de la peor manera sobre calle 25 de Mayo al 2200.

Aprehendieron a alto jefe policial por amenazar con su arma reglamentaria a un automovilista en una discusión de tránsito

Rosario. El ataque al indigente sucedió en Baigorria y Joaquín Suárez, debajo de un puente de avenida Circunvalación. 

Horror en Rosario: prendieron fuego a dos hermanos en situación de calle y uno quedó con el 80% del cuerpo quemado

Volcó un camión cisterna boliviano con nafta en la Ruta 34. Operativo de emergencia en el norte de Santa Fe

Volcó un camión cisterna boliviano con nafta en la Ruta 34: operativo de emergencia en el norte de Santa Fe

Detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas en Guadalupe Oeste

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Lo último

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

Último Momento
Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Ovación
José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Desvaux: Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo

Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: Las expectativas son buenas

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: "Las expectativas son buenas"

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles