Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

El Comando Radioeléctrico intervino en un grave episodio de crueldad animal y violencia entre vecinos en barrio San José. Un hombre y una mujer quedaron a disposición de la Justicia.

Un brutal episodio de violencia sacudió a barrio San José . El hecho ocurrió en calle San José al 7500 , donde los vecinos llamaron al 911 para denunciar un altercado entre familias que rápidamente escaló hasta niveles impensados.

Cuando los oficiales del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, se encontraron con una escena de gran conmoción. Según relataron los vecinos, un hombre de 53 años , armado con una cuchilla tipo carnicero de 30 centímetros , había atacado y matado a puñaladas a un perro pitbull , mascota de su vecina.

Los agentes constataron que el animal yacía desangrado y sin vida, mientras los residentes del barrio intentaban explicar el origen del conflicto, derivado, según indicaron,de problemas de convivencia que venían de larga data.

Tras el violento ataque contra el animal, la situación volvió a escalar. La dueña del perro, en estado de shock por lo ocurrido, agredió a golpes a la hija del atacante, una joven de 20 años.

Frente a la tensión y la multiplicidad de agresiones, los policías aprehendieron a ambas personas: al hombre de 53 años, por crueldad animal y a la mujer, por agredir a la joven involucrada en el conflicto.

Intervención fiscal y causas penales

Los agentes informaron lo sucedido a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó el caso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal ordenó que ambos permanecieran aprehendidos, fueran identificados y se les formaran las causas correspondientes: crueldad animal para el hombre y lesiones contra la joven de 20 años para la dueña del pitbull.

