Estafó a la concesionaria de autos donde trabajaba y deberá devolver tres vehículos y dinero

La ex tesorera de la concesionaria fue detenida en noviembre pasado y liberada un mes después

Estafa

En la audiencia en la que se hizo público el acuerdo los fiscales explicaron que Bassi Charles era responsable de la tesorería de la concesionaria y entre otras funciones era la encargada de manejar una cuenta de dinero en efectivo de la empresa. En ese marco se detectaron maniobras fraudulentas que realizó entre el 1º de agosto y el 2 de noviembre de 2024.

“La condenada defraudó a la empresa mediante la manipulación de una planilla de Excel en la que se registraban los movimientos precontables”, explicaron los fiscales y detallaron que “se apropió y dispuso de aproximadamente 137 millones de pesos”.

Los fiscales explicaron las maniobras que la entonces tesorera de la concesionaria realizó “consistían en insertar en la referida planilla de Excel números en formato de texto; incorporar un signo de puntuación a los números de forma tal que el programa no lo reconociera como valor numérico y no lo sumara en las fórmulas. También creó en esa planilla una celda con fondo y letra en color blanco en la que insertó una resta por 76.200.000 de pesos, por lo que no era visible”.

Con los 137 millones de pesos que obtuvo merced a esas maniobras Bassi Charles compró tres autos: un Toyota Corolla, un Toyota Yaris y un Chevrolet Cruze. El Corolla fue inscripto a nombre de su madre y entregado a otra agencia de autos por el marido de la acusada, que trabajaba en la misma concesionaria como revendedor y también está imputado en la causa.

La mujer fue detenida en noviembre del año pasado —fue liberada un mes después— y llegó a estar sospechada como jefa —junto con su marido— de una asociación ilícita y también fue acusada de estafas reiteradas. Sin embargo los fiscales Ilera y Grimberg analizaron que la evidencia no indicaba que hubiera una asociación ilícita dedicada a las estafas sino que todo consistía en una sola maniobra con un resultado millonario.

Acuerdo abreviado

Finalmente, con el cambio de calificación de la acusación, el acuerdo al que arribó la imputada se cerró con una condena por estafa agravada por ánimo de lucro. En principio no irá presa sino que la pena es por dos años de prisión condicional.

El acuerdo incluye la devolución de los tres vehículos que le había comprado a la concesionaria, así como un pago de 3.110.000 a la misma firma y la multa de 90 mil pesos.

El acuerdo, indicaron fuentes judiciales, fue aceptado por los representantes legales de la empresa estafada.