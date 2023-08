Estaría identificado uno de los hombres asesinados en Gálvez, quien desde el sábado no volvió a su casa

Según la reconstrucción que hizo UNO Santa Fe sobre la secuencia del suceso, se sabe con certeza que desde la fiscalía se investiga el caso como un doble homicidio, o sea, las dos personas a las que hallaron casi totalmente quemadas, en realidad, habrían sido asesinadas.

coronda auto calcinado narco.jpg

El recorrido del auto

El automóvil marca Toyota modelo Cross bordo con chapa patente AE 848 NO (que está radicado en la ciudad de Recreo), transitó por la autopista Santa Fe-Rosario hasta el peaje de la ruta nacional 19 donde quedó registrado por las cámaras de videovigilancia mientras llegaba, detenía la marcha, pagaba si ticket y salía nuevamente a la ruta.

Por otro lado, en el lugar del hallazgo de los cadáveres encontraron los restos de un cinto cuya hebilla tiene las inicial D.C., que corresponden al dueño del auto, que se llamaría Daniel Cabrera, y de quienes sus familiares no tienen noticias y tampoco les atendió el celular, desde el sábado por la tarde cuando dejó su casa, en la ciudad de Recreo. Un detalle que tampoco pasó inadvertido para los investigadores es que en el lugar fue hallado un cartucho calibre 12 percutado, algodones y un palito de fósforo que fue encendido como ramas y palos con restos de una sustancia roja, que fue secuestrada y sometida a peritajes para intentar comprobar que se trata de sangre humana. De la otra persona que hallaron junto con Cabrera todavía no hay identidad pero continúan trabajando sobre el particular.

Necropsia

Los dos cuerpos calcinados, luego de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, fueron trasladados a la morgue judicial y serán sometidos a la necropsia para saber cuál fue la causa de muerte, sobre todo teniendo en cuenta que la investigación se perfila hacia un doble homicidio.

• LEER MÁS: Hallaron dos cadáveres y un auto calcinado en Gálvez: ¿un desperfecto mecánico o un atentado criminal?