Femicidio de Sofía Delgado: "Por el simple placer de matar"

El caso del femicidio de Sofía Delgado sigue estremeciendo. Se trata de la joven sanlorencina de 20 años que fue asesinada el 30 de octubre y, según Fiscalía, el responsable es Alejandro Bevilacqua, quien supo mantener con ella un vínculo amoroso . El hombre la pasó a buscar en su Peugeot 308 y la llevó hasta un taller de Puerto San Martín ubicado en Corrientes al 100 y del que es dueño Eduardo Mordini, otro de los imputados. La mataron en el transcurso de la madrugada. Los homicidios suelen ser por rasgos impulsivos, por dinero o por causas fortuitas; pero según el informe preliminar de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, el motivo de la muerte fue asfixia mecánica y aún no se constató abuso. Según dijo el fiscal Carlos Ortigoza durante la audiencia imputativa, se trató de un femicidio y la mataron "por placer" . Una vez ocurrido el homicidio, Brian Baumann, empleado del taller, maniató el cuerpo y lo dejó dentro de una bolsa de arpillera en el camino de la Cremería; en Ricardone.

La muerte por placer no es usual. En un celular secuestrado a Alejandro Bevilacqua el fiscal expresó que se encontraron las conversaciones que los imputados comenzaron a mantener sobre el tema desde el 15 de octubre. "Los mensajes que había eran propuestas de Alejandro, hablaban de Sofía, de una chica que no tenía madre y nadie iba a reclamar" . En los mensajes se intercambiaban páginas pornográficas de internet en las que se veía a mujeres amordazadas. ¿Fue la fantasía de matar como aparecen hechos en las páginas de la Deep Web? Esta opción tiene la característica de que los motores búsqueda no acceden y ocultan cosas horribles. En uno de los allanamientos realizados durante la investigación se hallaron elementos sexuales que tal vez fueron usados la noche del crimen.