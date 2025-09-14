Detuvieron a un suboficial en actividad por realizar disparos al aire con el arma reglamentaria

Sucedió el sábado, cerca de la medianoche, como consecuencia de la denuncia de vecinos al 911. Policías del Comando aprehendieron a una menor y tres muchachos, entre ellos U. S. M. , de 22 años, suboficial en actividad de la Policía de Santa Fe.

Este sábado, cuando faltaban pocos minutos para la medianoche, vecinos que viven en inmediaciones de Callejón Roca al 2300 , en la ciudad de Santa Fe, denunciaron a los operadores de la central de emergencias 911 que había personas en la vía pública disparando balazos al aire , generando temor en el vecindario.

Desde el 911 enviaron a oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino, que al llegar individualizaron a cuatro personas: una adolescente menor de edad y tres muchachos, uno de ellos un policía en actividad que presta servicio en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II Rosario de la Policía de Santa Fe. Se secuestraron la pistola calibre 9 mm -arma de guerra- y las balas utilizadas en los disparos.

Irresponsable

El suboficial policial en actividad, al que le secuestraron su arma reglamentaria provista por la Policía de Santa Fe, fue identificado como U. S. M., de 22 años. Junto con las otras tres personas —la menor y los dos restantes muchachos— fueron trasladados a la Comisaría 8° de Guadalupe, donde también se retuvo el arma reglamentaria.

Grave inconducta profesional

Se informó sobre el procedimiento de aprehensión y secuestro a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que notificó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, Omar de Pedro. El fiscal determinó que la acción no constituye delito, aunque sí infringe el artículo 63 del Código de Convivencia.

Por orden de la fiscalía, el caso será informado para la instrucción de actuaciones reglamentarias por la inconducta del suboficial en actividad, a cargo de Sumarios Administrativos y la División Judicial, en ambos casos de la policía capitalina.