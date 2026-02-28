Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Sucedió antes del mediodía en el paraje El Chaquito. Vecinos denunciaron el grave hallazgo. Posteriormente llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, que lo reconocieron como su superior, el subdirector de Policía Cristian Lemos. Examen médico e indicios señalan que su muerte se trató de una decisión personal y se investiga un presunto suicidio.

Esta mañana de sábado , una denuncia realizada ante los operadores de la central de emergencias 911 daba cuenta de un grave hecho de sangre, con un hombre herido en el paraje El Chaquito .

Al lugar llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, que constataron que el hombre fallecido sería el subdirector de Policía en actividad Cristian Lemos , de 44 años , quien se desempeñaba como jefe de la División Informaciones (D-2) de la Unidad Regional I, departamento La Capital, de la Policía de Santa Fe .

El examen médico y los indicios en el lugar donde fue hallado Lemos, en principio, indican que se trató de una decisión personal. El fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación ordenó la necropsia del cadáver.

Decisión personal

Inmediatamente después llegó un médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), que revisó a Lemos y constató su fallecimiento como consecuencia de un impacto de bala en la cabeza.

Posteriormente arribaron al lugar los pesquisas de Homicidios y los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), en comunicación con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Conforme al examen médico sobre el cadáver, se habría tratado de una decisión personal. Por orden fiscal, una vez concluido el trabajo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones, el cadáver será removido y trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

Conmoción y dolor infinito

Cristian Lemos tenía 44 años y una carrera policial destacada. Había ascendido a la antepenúltima jerarquía de su carrera, siendo subjefe de la Agrupación Unidades de Orden Público en 2025, y en el segundo semestre fue designado jefe de la División Informaciones (D-2) de la policía capitalina. Lemos fue muy apreciado y valorado dentro de la institución policial, y la noticia sobre su muerte causó hondo dolor entre sus subordinados de las Agrupaciones de Orden Público y de Cuerpos de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.