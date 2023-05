Hay dos detenidos por la desaparición de Mónica Aquino y crece la hipótesis del femicidio

Hermanos aprehendidos

Desde el mismo día en que los familiares realizaron el pedido de paradero de Mónica Estefanía Aquino, la fiscal del Río Ayala ordenó a la Brigada de Femicidios una exhaustiva investigación con reunión de información de todas las posibilidades abiertas por la desaparición con testimonios de familiares y de vecinos.

Ese trabajo articulado e informado a la fiscalía desembocó en dos allanamientos simultáneos en dos distintas viviendas sobre calle Las Cardenillas que pertenecen a dos hermanos, de 30 y 31 años, que resultaron aprehendidos siendo uno de ellos la pareja de la mujer desaparecida y buscada intensamente.

La detallada requisa realizada dentro de la vivienda arrojó el secuestro de un elemento y pruebas concretas que son correlativas con la investigación policial y judicial. Ahora resta que la Oficina de Gestión Judicial establezca el día y la hora de la audiencia imputativa sobre los aprehendidos y es probable que la causa tomé el rumbo sobre un presunto femicidio.

monica aquino desaparecida 2.jpg Conferencia desaparición Mónica Aquino UNO Santa Fe

Búsqueda desesperada

La mujer de 29 años, madre de cuatro hijos (de 10, ocho, cinco y tres años de edad) vive en barrio Varadero Sarsotti. Según consta en la denuncia de su pareja en la Comisaría 1ª, el viernes 5, a las 0.40, salió de su casa y no se supo más de ella.

El lunes 8 se realizó el pedido de paradero y a una semana de su desaparición, su mamá, Mirta Machado, junto a integrantes de movimientos sociales y feministas, brindaron una conferencia donde además de informar lo que se sabe hasta ahora, reclamaron la aparición con vida de Mónica.

"Me llamaron el lunes a las 17.30 preguntándome si vivía acá Mónica Estefanía Aquino y otra de mis hijas, por lo cual dije que sí y que yo era la mamá. Del otro lado me dicen que tenía que presentarme de manera urgente en la Seccional Primera porque había una denuncia de desaparición de mi hija. Yo no sabía nada, por lo que me comentaron que el 5 de mayo se había presentado una denuncia a las 1.30, la hizo su pareja, con quien ella y sus hijos viven en barrio Varadero Sarsotti", explicó la mujer.

"Hace más de un año que yo no tenía contacto con mi hija porque lo había denunciado a él, quien la había alejado de nosotros", agregó sobre el presente de su hija, además de agregar que la denuncia había sido por violencia de género.

Al ser consultada si la familia sospecha de la pareja de su hija afirmó: "Sí, porque es una persona violenta. Desde que había salido de estar preso se daban esas situaciones; muchas veces mi hija cuando pasaba algo se escapaba de esa casa con sus hijos y venía a la mía", agregó en referencia a que la relación de pareja siempre fue violenta.

La relación entre ambos tiene varios años, aunque su madre no supo explicar la cantidad precisa, y pese a que los familiares tienen su sospecha sobre que la pareja estaría relacionada en la desaparición, el hombre no está detenido. Mirta agregó que no sabe nada de sus nietos: "Pido poder ver a los chicos y que estén conmigo". Hasta el momento toda la familia declaró, pero hasta ahora, pese a haber pasado ya siete días de la denuncia, no hay ninguna novedad.

"No tenemos una respuesta concreta"

La frase corresponde a Solange Echeverría, integrante de organización Campaña por la Emergencia en Violencia Contra las Mujeres, y explicó: "Si bien el área de Derechos Humanos y Género de gobierno está acompañando porque se trata de un caso de desaparición de una mujer, queremos alguna respuesta concreta de cómo se encuentra la causa, que hoy no la tenemos".

Por otro lado agregó: "Investiguen a esta persona (en referencia a su pareja), quien creemos es el principal sospechoso. Además de que hay cuatro chicos que están esperando a su mamá y se encuentran con una persona que es violenta, que tiene antecedentes y denuncias por estos casos".