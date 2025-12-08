Uno Santa Fe | Policiales | Rosario

Horror en Rosario: prendieron fuego a dos hermanos en situación de calle y uno quedó con el 80% del cuerpo quemado

Dos agresores arrojaron combustible y prendieron fuego a los indigentes mientras dormían bajo un puente de Avenida Circunvalación. Los autores del brutal ataque fueron detenidos cuando intentaban huir en un vehículo.

8 de diciembre 2025 · 19:43hs
Rosario. El ataque al indigente sucedió en Baigorria y Joaquín Suárez

Rosario. El ataque al indigente sucedió en Baigorria y Joaquín Suárez, debajo de un puente de avenida Circunvalación. 

Un brutal ataque conmociona a la zona norte de Rosario luego de que un hombre en situación de calle resultara con quemaduras graves en el 80% de su cuerpo tras ser prendido fuego mientras dormía bajo un puente de Avenida Circunvalación, en la intersección con calle Baigorria y Joaquín Suárez, este lunes al mediodía.

La víctima, de 29 años, debió ser trasladada de urgencia en un helicóptero sanitario hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) debido a la gravedad de las heridas.

LEER MÁS: En la ciudad de Santa Fe hay 730 personas en situación de calle: "No se trata solo de abrir refugios o repartir comida"

El ataque bajo el puente

El incidente se produjo cuando dos hermanos, identificados como Mariano (24) y Alexis (29), se encontraban durmiendo en el precario refugio debajo del puente.

Según el relato de Mariano, quien logró escapar del fuego, despertó abruptamente al percibir un fuerte olor a combustible. Testigos del hecho indicaron que dos hombres vestidos con prendas oscuras se acercaron a los indigentes y sus escasas pertenencias, rociándolos con líquido inflamable antes de prender fuego el lugar.

Mariano pudo escapar de las llamas, pero observó a su hermano Alexis corriendo envuelto en fuego. Personal del Comando Radioeléctrico fue el primero en llegar al sitio, solicitando refuerzos médicos de inmediato. Una unidad del Sies confirmó las quemaduras críticas en Alexis, lo que motivó su rápido traslado aéreo al HECA.

Detención de los agresores

Los agresores intentaron darse a la fuga por las vías del ferrocarril Belgrano. Sin embargo, fueron interceptados y detenidos antes de lograr subirse a un vehículo Peugeot de color negro que los esperaba.

Los dos hombres, ambos de 35 años, fueron identificados como Arber Milton M. y Manuel Fabian P. Quedaron a disposición de la Justicia mientras se investigan las causas del violento episodio.

Una dotación de Bomberos Zapadores se hizo presente para sofocar el incendio, que consumió las pocas pertenencias de los hermanos: un colchón, un sofá, frazadas y ropa. Hasta el momento, se desconocen las razones de la agresión y si existía algún tipo de vínculo previo entre los autores y las víctimas.

