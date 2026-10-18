Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados por una camioneta mientras cambiaban una rueda

Los hermanos Franco y Agustín Colman, de Estación Díaz, y Luis Suárez, de Barrancas, fallecieron en el lugar. Otros dos jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al Samco de San Genaro. El conductor de la camioneta quedó aprehendido por orden del fiscal de Flagrancia.

Tres jóvenes murieron y otros dos resultaron heridos este sábado a la noche al ser atropellados por una camioneta en la ruta provincial 65, entre las localidades de Monje y Díaz, a 80 kilómetros de Rosario.

Los cinco jóvenes viajaban en un Renault 9 cuando se detuvieron a la vera de la ruta 65, en el departamento de San Jerónimo, para cambiar un neumático. En ese momento, una Ford Ranger, conducida por un hombre que iba solo, impactó contra el auto y los atropelló .

Tras el siniestro, el conductor de la camioneta fue imputado por homicidio triplemente agravado. Se investiga si circulaba con exceso de velocidad y cómo fueron las circunstancias del choque.

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En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría 11ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones, junto a un médico criminalístico.

Quiénes eran las víctimas

Tres de los cinco jóvenes atropellados murieron en el acto. Las víctimas fueron identificadas como Franco Colman (26 años) y Agustín Colman (29 años), hermanos oriundos de Estación Díaz, y Luis Suárez, de la localidad de Barrancas.

Los otros dos jóvenes que iban en el mismo auto resultaron heridos y fueron trasladados al Samco de San Genaro para recibir atención médica. Uno de ellos sufrió una fractura en una pierna. A su vez, el conductor de la camioneta también fue asistido por lesiones.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del siniestro vial a las Jefaturas de la Unidad Regional XV San Jerónimo y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas de la Policía de Santa Fe, y estas hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó: en primer lugar, que se recabara el estado de salud de los dos jóvenes heridos trasladados al SAMCo de San Genaro; que sean identificadas todas las personas que puedan brindar información como testigos; la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones.

La investigación apunta a reconstruir la mecánica del siniestro y establecer la velocidad a la que circulaba la camioneta.

Respecto del conductor, el fiscal ordenó que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea llevado y revisado físicamente en Medicina Legal, que sea identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de homicidio triplemente agravado.