Santa Fe volvió a perder de local en el Campeonato Argentino Juvenil

Otro paso en falso cosechó el seleccionado juvenil de Santa Fe (USR) al caer frente a su par de Rosario en cancha de Universitario en la tercera fecha del certamen organizado por la UAR.

Con seis encuentros el Campeonato Argentino Juvenil que organiza la Unión Argentina de Rugby M17 continúa su marcha de cara a la etapa de concentrado que se llevará a cabo íntegramente en San Miguel de Tucumán, jugando las semifinales el 11 de noviembre, y las finales el 15 de noviembre. En la tercera jornada de la etapa regular, el seleccionado de Santa Fe (Unión Santafesina de Rugby) volvió a perder, nuevamente en calidad de local, en esta ocasión frente a Rosario por un considerable 39 a 19.

La Zona Campeonato ya conoce sus semifinalistas, mientras que en la Zona Desarrollo quedan dos partidos pendientes que confirmarán los cruces a jugarse en Tucumán. Vale destacar que el partido entre Chile y Oeste se disputará el sábado 24 de octubre, mientras que el duelo entre Nordeste y Austral fue reprogramado y no cuenta con fecha de postergación.

Santa Fe perdió con Rosario en Las Delicias

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby cayó en calidad de local frente a su similar de la Unión de Rugby de Rosario por 39 a 19 en las instalaciones que el Club Universitario de Santa Fe posee en barrio Las Delicias y con el arbitraje de Francisco Nanclares de la provincia de Mendoza. Fue la tercera derrota de la USR, ya que anteriormente había sido derrotado por Cuyo y posteriormente por Salta.

Santa Fe alistó a Bautista Benítez, José Migueles y Bautista Regaldo; Ramiro Colombani y Felipe Fernández Pont; Juan Bautista Schnidrig, Manuel Rivas y Federico Sieber; Ivo Haas y Santiago Páez de la Torre; Valentino Cescut, Bautista Acevedo, Francisco Regenhard, Santiago Chiera y Felipe Ramírez. Luego ingresaron: Emiliano Palmas, Enzo Coponi, Juan Mendoza, Juan Blanco, Bautista Penedo, Facundo Saint Bonet, Amadeo Zimmerman, Joaquín Gómez Iriondo.

Para los conducidos por Gregorio Favre los tries llegaron por intermedio de Santiago Chiera en dos oportunidades, y uno de Francisco Regenhard, más dos conversiones de Felipe Ramírez. Ahora la USR se prepara para afrontar el concentrado en la provincia de Tucumán.

En el otro cotejo de la Zona 2, en cancha del Jockey Club salteño, el seleccionado de la Unión de Rugby de Cuyo se impuso como visitante a Los Mayuatitos de Salta por 31 a 19 bajo el arbitraje de Luciano García Martín de Buenos Aires. Por la Zona 1, en las instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club, Buenos Aires derrotó a la Unión de Rugby de Tucumán por 33 a 8 bajo el control de Valentín Ferrero de Córdoba. En cancha del Jockey de Córdoba, los Doguitos cordobeses vencieron a Los Teritos de Uruguay por 15 a 5.

Finalizadas las tres fechas, así se jugarán las semifinales el próximo 11 de noviembre:

Buenos Aires vs. Cuyo

Rosario vs. Tucumán

Cordobesa vs. Santafesina

Salta vs. Uruguay

En cuanto a la Zona Ascenso, por la zona 3, Entre Ríos se impuso como visitante a la Unión de Rugby del Alto Valle por 41 a 38, y el cruce entre Nordeste con Austral será reprogramado, con fecha a confirmar. En la Zona 4, Mar del Plata derrotó a San Juan por 22 a 14, y el cruce entre Chile con Oeste de Buenos Aires se concretará el sábado 24 de octubre a las 12 con el arbitraje del mendocino Francisco Nanclares.

Mar del Plata es, hasta el momento, el único clasificado en la Zona 4, con 15 unidades. El segundo clasificado saldrá el próximo 24 de octubre, cuando se enfrenten Chile y Oeste. En la Zona 3, y por la postergación del duelo entre Nordeste y Austral, queda todo por definirse.