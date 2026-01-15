Lo expusieron en las boleterías de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe. El noroeste aparece como la opción más demandada para el feriado de carnaval .

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena.

Con el recambio de quincena en marcha y el próximo feriado largo de Carnaval como uno de los picos de la temporada, desde las boleterías de las principales empresas de viajes apostadas en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe advirtieron un fuerte movimiento turístico y una marcada diversificación de destinos .

“El destino más demandado sigue siendo Villa Carlos Paz y la ciudad de Córdoba, y luego se posiciona la costa argentina, sobre todo Villa Gesell y Mar del Plata”, explicó el dueño de la boletería de la firma, Germán Vega. Según detalló, en esta temporada “se está moviendo mucho un nuevo destino como Bahía Blanca y también Bariloche”, lo que marca un cambio en los hábitos de viaje. “Se diversificó mucho”, remarcó.

En cuanto a los viajes al exterior, Vega señaló que “en destinos internacionales se destaca Punta del Este”, mientras que a nivel nacional también aparece “la opción del noroeste” como una alternativa cada vez más elegida por los pasajeros.

terminal de omnibus José Busiemi

Respecto al tiempo de estadía, el referente del sector indicó que “normalmente la mayoría vacaciona unos siete días”, aunque aclaró que “en el caso de la costa argentina puede aumentar a dos semanas”, especialmente en este período de recambio.

Ventas para el feriado de Carnaval

Desde la empresa aseguraron que la venta de pasajes se extiende más allá de enero y febrero. “Nosotros estamos vendiendo viajes hasta marzo, tanto lo que es nacional como internacional”, afirmó Vega, y subrayó que el objetivo es facilitar el acceso al turismo: “Desde la boletería nos abocamos a que la gente pueda viajar tranquila y tratamos de acomodar los números para que las personas puedan viajar”.

De cara al feriado largo de Carnaval, el movimiento también es intenso. “Para lo que es el feriado de Carnaval lo que más se está vendiendo es San Salvador de Jujuy y Salta”, precisó. A esto se suma la salida al exterior: “En lo que es Brasil también hay mucha demanda”, añadió.

Finalmente, Vega destacó que “todos los destinos de Córdoba se posicionan muy bien para este fin de semana”, consolidándose una vez más como uno de los polos turísticos más elegidos del país en fechas clave del calendario.