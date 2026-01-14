Uno Santa Fe | Policiales | mayorista

Quiso huir tras robar en un mayorista en la ciudad de Recreo y quedó atrapado

Un hombre quedó atrapado en alambres de púa al intentar escapar tras un robo frustrado. Amenazó con quitarse la vida y debió intervenir la Policía

14 de enero 2026 · 10:41hs
Un episodio policial se registró en la ciudad de Recreo, donde un hombre quedó atrapado en un cerco de alambres de púa al intentar escapar tras un intento de robo en un supermercado mayorista ubicado sobre la ruta 11, en el límite con la ciudad de Santa Fe.

El hecho ocurrió en un comercio situado en la intersección de Monseñor Rodríguez y la ruta 11, cuando un hombre y su pareja fueron detectados por el personal de seguridad privada mientras intentaban sustraer mercadería del interior del local.

Al arribar un móvil policial, el sospechoso intentó darse a la fuga trepando los tapiales del predio, pero durante la maniobra quedó enganchado en los alambres de púa del cerco perimetral, donde permaneció varios minutos sin poder descender.

En ese contexto, el sujeto comenzó a amenazar con quitarse la vida, utilizando el propio alambre, lo que generó una situación de extrema tensión. Ante el riesgo, se solicitó la intervención de efectivos de la Seccional 20, quienes iniciaron una prolongada instancia de diálogo para desactivar el conflicto.

Finalmente, tras la mediación policial, los agentes lograron convencer al hombre para que descendiera sin sufrir lesiones. En el operativo también participó personal del Destacamento Recreo Sur.

El episodio concluyó sin personas heridas y el hecho quedó a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias del intento de robo ocurrido en el supermercado mayorista de Recreo.

