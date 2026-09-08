Monte Vera: bajo amenazas, cuatro delincuentes asaltaron a dos trabajadores, los golpearon y les robaron $7.000.000

Sucedió este lunes, 30 minutos antes de la medianoche, sobre la ruta provincial N.º 2, en Monte Vera . Cuatro hombres armados los interceptaron cuando descargaban cajones de verdura, los golpearon y huyeron con el dinero , celulares y las llaves del camión

El violento hecho sucedió en la noche de este lunes en Monte Vera

Dos trabajadores fueron víctimas de un violento asalto en Monte Vera cuando se encontraban descargando cajones vacíos de verdura de un camión. El hecho ocurrió este lunes, pasadas las 23, sobre la ruta provincial N.º 2 , unos 200 metros al norte de la ruta 5, en el sector oeste de la calzada.

Según denunciaron las víctimas, dos hombres que se encontraban realizando la descarga fueron sorprendidos por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en dos motos . Los asaltantes los amenazaron y exigieron la entrega de dinero.

Los trabajadores les indicaron que el efectivo se encontraba dentro de la cabina del camión. Al ingresar al vehículo y no encontrar inicialmente el dinero, uno de los delincuentes golpeó a uno de los trabajadores con la culata de lo que sería una pistola.

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La denuncia tras el violento asalto

Fueron algunos vecinos de la zona quienes dieron aviso a la Central de Emergencias 911, luego de que los trabajadores, golpeados y conmocionados por la situación, recurrieran a ellos en busca de ayuda.

Minutos después llegaron oficiales de la Comisaría 20ª de Monte Vera, quienes entrevistaron a las víctimas, dos hombres de 32 y 21 años, ambos domiciliados en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Los trabajadores relataron que se encontraban descargando cajones del camión cuando fueron interceptados por los cuatro delincuentes, quienes portaban armas de fuego y les exigieron dinero.

El botín: siete millones de pesos y las llaves del camión

Finalmente, los cuatro asaltantes lograron apoderarse de siete millones de pesos en efectivo, además de un teléfono celular, documentación perteneciente al conductor y las llaves de encendido del camión.

Antes de escapar, los delincuentes cerraron el vehículo y se llevaron las llaves, por lo que las víctimas debieron esperar la llegada de su empleador, quien debía trasladar desde Buenos Aires una copia de la llave para poder retirar el camión.

Intenso operativo para encontrar a los delincuentes

Luego de recibir las primeras declaraciones, los agentes de la Comisaría 20ª desplegaron un patrullaje intensivo por distintos sectores de Monte Vera.

Las víctimas aportaron datos sobre las características físicas y la vestimenta de los cuatro delincuentes, además de detalles de las dos motocicletas utilizadas para cometer el asalto.

El operativo fue coordinado con los operadores de la Central 911, mientras otros agentes comenzaron a buscar testigos que pudieran aportar información sobre el hecho.

Además, los policías constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en las inmediaciones, con el objetivo de determinar si alguna de ellas registró el momento del asalto o el recorrido realizado por los delincuentes antes y después del ataque.

La investigación quedó en manos de la PDI

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional correspondiente de la Policía de Santa Fe, desde donde se informó lo ocurrido al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que las actuaciones fueran remitidas a la Policía de Investigaciones (PDI) para continuar con la investigación.

Entre las medidas dispuestas se encuentra la identificación de posibles testigos del asalto, el relevamiento y eventual secuestro de imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el ataque y el recorrido de las dos motos, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de los especialistas del área Científica de la PDI.

La causa fue caratulada provisoriamente como robo calificado y continúa bajo investigación para identificar y detener a los autores.