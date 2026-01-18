Uno Santa Fe | Policiales | Arroyo Leyes

Incendio fatal en Arroyo Leyes: hallaron a un hombre sin vida dentro de una casilla

Un hombre de 43 años fue hallado sin vida tras un incendio ocurrido en una vivienda precaria ubicada detrás del loteo Don Carmelo.

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de enero 2026 · 08:56hs
Un trágico episodio ocurrió en la noche del sábado en la localidad de Arroyo Leyes, donde un hombre de 43 años murió calcinado tras incendiarse la casilla precaria en la que se encontraba.

El hecho ocurrió cerca de las 23.45, en calle 7, detrás del loteo Don Carmelo, y es investigado por el Ministerio Público de la Acusación.

Según informaron fuentes policiales, el alerta ingresó a través de un llamado a la central de emergencias 911 que advertía sobre un incendio en una vivienda.

Al arribar al lugar, personal de la Subcomisaría 20ª constató que se trataba de una casilla precaria completamente afectada por el fuego. Tras lograr extinguir las llamas, los efectivos hallaron en el interior el cuerpo de un hombre atrapado y calcinado.

La víctima, de 43 años, era oriunda de la localidad de Santa Silvina, en la provincia de Chaco, y se encontraba sola al momento del siniestro.

De acuerdo a las primeras actuaciones y a los indicios recolectados en el lugar, la persona habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas y habría encendido fuego para ahuyentar insectos, lo que presuntamente derivó en el inicio del incendio de manera accidental.

Ante la gravedad del hecho, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. El fiscal en turno ordenó la presencia del personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que comisionó a peritos médico, criminalístico, fotógrafo, planimétrico y especialistas en huellas y rastros.

Las tareas estuvieron coordinadas por una inspectora de la fuerza, quienes realizaron las pericias de rigor en el lugar.

Finalizadas las actuaciones iniciales, se solicitó la colaboración del servicio de morguera para el traslado del cuerpo calcinado hasta la dependencia policial.

Posteriormente, cerca de las 5.30 de la madrugada, el fiscal dispuso mediante oficio el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de establecer con precisión las causas de la muerte.

