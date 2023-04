El chico de 14 años le pidió ayuda a una pareja para subir a un colectivo y luego les dijo que fue abandonado por su padre y que tenía intenciones de llegar a la zona de "Carris" -carribares- sobre bulevar. La pareja, sin dudarlo, llamó a la central de emergencias 911 y consultó qué deberían hacer. En medio de esta situación, la mujer le pidió ir hasta el hospital Cullen por una dolencia. Entonces, la pareja de novios y el menor descendieron del ómnibus y fueron hasta el nosocomio.

Una vez que concluyó la consulta médica de la joven en el hospital Cullen, los tres, los dos novios y el menor fueron a preguntar a los policías de guardia en el Destacamento N° 11 del hospital Cullen, que deberían hacer con relación al menor discapacitado que adujo haber sido abandonado por su padre. Los policías lo guiaron y le explicaron que deberían denunciar la situación en la Comisaría 4° de Santa Fe. Cuando salieron del nosocomio le pidieron ayuda a dos funcionarios de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) de la Municipalidad de Santa Fe, que los subieron al móvil y lo trasladaron hasta la Comisaría 4° de Santa Fe, ubicada a pocos cuadras, en avenida Freyre y calle Tucumán.

La pareja de novios narró la particular situación por la que estaba atravesando el menor, y entonces, le exhibieron un certificado de discapacidad a nombre del chico, y éste señaló ante los policías cuál era su situación, demostrando en todo momento ubicarse bien en tiempo y espacio. Así la situación, el menor de edad narró donde está ubicada su casa familiar y cuál es el nombre de su hermana. Esa situación quedó demostrada horas después por los oficiales de la Comisaría 9°, que concurrieron a la vivienda y dialogaron con la joven y ella les respondió a los uniformados: "Yo no me voy a hacer responsable de mi hermano, y en la subsecretaría del menor saben muy bien cual es la situación".

Protección del menor

Esa información que obtuvieron los oficiales de la Comisaría 9° fue reportada inmediatamente a sus pares de la Comisaría 4°, y entonces éstos, dialogaron con los funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Cumplido ese trámite, una funcionaria del área respondió que efectivamente con relación a ese menor, la última noticia en poder de la dependencia, es que ese chico adolescente debería estar con su padre. Pero, que ante la adversidad de la situación, se cumplimenten los pasos legales, que el menor sea llevado a Medicina Legal de la policía capitalina, que sea revisado por el galeno policial, y si el chico estaba en buenas condiciones de salud que sea trasladado a la sede de la Subsecretaría, que ellos se harían cargo del chico, mientras comenzaba a operar el protocolo legal aplicable en estos casos, ya que está en juego la vida y la integridad del chico.

Informaron la novedad sobre la actuación de los oficiales y suboficiales de las Comisarías 4° y 9° con relación al menor de 14 años, las trámites pedidos por los funcionarios de la Subsecretaría del menor, la adolescencia y la familia, además de contar con la identificación de la pareja de novios que fueron los que rescataron y se ocuparon del chico a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, los que quedaron en expectativa de lo que sea resuelto por los funcionarios del área y de la justicia en función de los hechos narrados, ya que existe la posibilidad potencial ante el abandono de un menor con discapacidad del abandono de persona.