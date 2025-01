Inseguridad en barrio Sur: una joven se despertó con tres ladrones en la pieza y terminó atada en la bañera

La víctima del hecho, Paula, narró detalles del dramático momento que le tocó vivir durante una entrevista en Sol Play: “La verdad que fue una situación horrible, yo no escuché nada y me despierto con tres chicos, porque eran jóvenes, uno encima mío atándome, los otros con una cuchilla y el otro lado, despertándome y gritándome ‘la plata, la plata, la plata’ ”.

Hasta el momento, la forma en la que los malvivientes ingresaron al hogar que Paula estaba cuidando no tiene explicación: “No sólo que había cerrado bien toda mi casa, sino que, como me da miedo estar sola, me había encerrado en la pieza mis viejos que tiene llave, estaba encerrada con llave en la pieza”.

Si bien, la joven damnificada sospecha que los ladrones pudieron haber abierto la puerta de la habitación con un alambre, debido a que la llave estaba puesta, no tiene respuestas sobre cómo entraron a la casa sin forzar la puerta y sin hacer ningún ruido. En ese sentido, detalló: “Yo cambié todas las cerraduras por seguridad, pero estaba todo bien así que todavía no sé cómo hicieron”.

Tres ladrones dentro de la pieza

Paula expresó su peor temor con tres delincuentes dentro de la pieza, dada la preocupante escena con la que se encontró al despertar: “Apenas pude hablar, lo primero que les dije fue que por favor no me hagan nada, que se lleven todo lo que quieran, pero que no me lastimen". Y continuó: "Ellos me respondieron que me quede tranquila, que eran ladrones y no otra cosa”.

Así es que la mujer supo que lo mejor era cooperar con la situación. Sin embargo, explicó que no era de mucha ayuda para los ladrones, debido a que en la casa no había dinero y, como hace cinco años no vive allí, tampoco conocía los pormenores del día a día. Por ejemplo, detalló, le preguntaron por la combinación de un maletín, pero no la conocía.

Los ladrones se llevaron elementos materiales: televisores, una bicicleta, una computadora. Tras el robo, la mujer pudo desatarse y salir de la vivienda para pedir ayuda a una vecina. Finalmente, Paula analizó: “Deben haber pensado que no había nadie y yo los sorprendí”. Ante la pregunta sobre si le dio la sensación de que los ladrones sabían que sus padres estaban de vacaciones, afirmó: “Yo creo que sí, incluso me preguntaban todo el tiempo cuándo iban a volver”.