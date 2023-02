Inseguridad en pleno centro: robaron una moto y a menos de 100 metros, una bicicleta

videos FEED.mp4 El robo de la bicicleta en el interior de un pasillo dónde funciona un gimnasio en 25 de Mayo e Hipólito Irigoyen. UNO Santa Fe

"La bici me la sacaron en la noche del lunes, alrededor de las 20.30 en la puerta del gimnasio. Ni la cámara le importó al delincuente, además de haberse tomado el tiempo tranquilo para limar el candado", afirmó.

La mujer además tiene un negocio en 25 de Mayo y Crespo y fue víctima en carne propia de la inseguridad en 2021. "Parece una zona liberada, porque todos los días no enteramos de que pasó algún episodio de inseguridad".

Pero lo más llamativo es que cuando la mujer decidió ir a hacer la denuncia a la Comisaría es cuando la confunden con otra personas que hacía un rato también llegó a denunciar el robo de su moto. "El hecho había ocurrido a 100 metros de diferencia y más o menos la hora coincide", dijo.

En tanto Raúl, dueño de la moto robada, dijo: "Somos de Paraná y llegamos a hacer unas compras. La dejamos un minuto y cuando salimos ya no estaba. Era una CG titan negra de 150 cc. No tenía linga pero si traba volante", manifestó. Agregó que no encontraron cámaras que muestren el momento del robo o hacia dónde escapó el delincuente.

"Es la tercera vez que venimos, siempre lo dejamos en el estacionamiento privado y esta vez lo dejamos en el lugar para estacionarlas en la calle y justo nos pasa esto", se lamentó.