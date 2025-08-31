Interceptaron un camión con hacienda sin documentación en la Ruta 1: hallaron 6 novillos y 9 vaquillonas

Un operativo de la Guardia Provincial en Cayastá detuvo un transporte con 15 animales bovinos. Los ocupantes del vehículo, oriundos de Sauce Viejo, no pudieron presentar el documento de transporte obligatorio.

Este sábado por la tarde, en un control sobre la Ruta Provincial N° 1 a la altura de la localidad de Cayastá, la Guardia Provincial detuvo la marcha de un camión Mercedes Benz que circulaba cargado con ganado . Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron 6 novillos y 9 vaquillonas sin la documentación reglamentaria, por lo que procedieron a su secuestro.

El conductor, identificado como Jesús R., y su acompañante, Mauricio L., ambos de Sauce Viejo, indicaron que el ganado había sido cargado en el establecimiento "Isla Las Invernadas" en Desvío Arijón, y tenía como destino el frigorífico "Zorrchac S.R.L." en Helvecia. Sin embargo, no pudieron presentar el Documento Electrónico de Transporte (DTE), un instrumento obligatorio para el traslado de animales.

Secuestro preventivo de la hacienda

Como resultado del operativo, el fiscal de Flagrancia en turno ordenó el secuestro preventivo de los 15 animales. Estos quedaron bajo resguardo en el Puesto Fijo Las Cañas de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas" hasta que se acredite su titularidad.

Los dos hombres fueron imputados por infracción al artículo 128, inciso B, de la Ley Provincial 10.703, que sanciona el transporte de hacienda sin la documentación correspondiente. Además, un perito constató que los animales no tenían marcas visibles. La rápida intervención de los oficiales no solo frenó un transporte irregular, sino que también ayudó a prevenir posibles casos de abigeato.