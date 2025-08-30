Una persecución terminó con una pareja detenida, dos armas de fuego y un auto secuestrado

El procedimiento del Comando Radioeléctrico abrió una investigación que podría vincular a los aprehendidos con delitos recientes

En la mañana de este sábado , una persecución policial culminó con la aprehensión de una pareja , el secuestro de dos armas de fuego y un automóvil adulterado .

Efectivos del Comando Radioeléctrico capitalino advirtieron un vehículo que circulaba de manera peligrosa, realizando maniobras zigzagueantes y poniendo en riesgo a otros conductores. Al detener el rodado, constataron que la patente no coincidía con el modelo del automóvil.

Ante la irregularidad, se realizó una requisa en el interior del coche, donde los agentes encontraron un revólver calibre .32 cargado y una pistola calibre .22 con su respectivo cargador y varias municiones.

Los ocupantes, una mujer de 22 años y un hombre de 30, no poseían la documentación legal de las armas, que estaban en buen estado de conservación y aptas para el disparo. Ambos fueron aprehendidos en el acto y trasladados a la Comisaría 8ª, quedando a disposición de la Justicia.

Investigación y atribución delictiva

Desde la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe destacaron que el procedimiento permitió retirar de circulación dos armas peligrosas, secuestrar el vehículo y abrir una nueva línea investigativa que podría relacionar a la pareja con hechos delictivos recientes en la capital provincial.

El caso fue informado al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que los detenidos permanezcan privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa por tenencia indebida de arma de fuego y adulteración de bienes registrales. También dispuso la realización de peritajes sobre las armas y el automóvil secuestrado.

• LEER MÁS: Violento asalto en una heladería de Santo Tomé: clientes y empleados vivieron momentos de terror