Investigan si dos motochorros detenidos son los mismos que cometieron diversos delitos en barrio Sur

El aviso oportuno y la rápida acción

Un vecino del barrio Roma, testigo ocular del violento asalto, no dudó en denunciar el suceso a la central de emergencias 911. Los dos delincuentes habían atacado y robado la motocicleta de un joven que, pese a su resistencia, no pudo evitar la sustracción. Minutos después, dos agentes de la Brigada Motorizada que patrullaban la zona llegaron al lugar y avistaron a los ladrones llevándose la moto. Sin perder tiempo, los policías aprehendieron a ambos delincuentes y los trasladaron junto a las dos motocicletas, la robada y la suya propia, a la Estación Policial Sur. Allí, las autoridades someterán la moto de los ladrones a peritajes para verificar que no tenga pedido de secuestro por robo.

La víctima del robo, quien sufrió una herida en la pierna al resistirse al ataque de los motochorros, fue atendida por un médico en el lugar y posteriormente trasladada al hospital Cullen. Allí, recibió las curaciones necesarias para sus lesiones.

Investigación y procedimiento judicial

La aprehensión de los dos delincuentes fue rápidamente comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, quienes a su vez informaron al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. Este último ordenó que los aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran identificados y se les iniciara una causa como presuntos autores del delito de tentativa de robo.

Posibles conexiones con otros delitos

Las autoridades no descartan la posibilidad de que los dos aprehendidos estén involucrados en una serie de robos recientes en el barrio Sur de Santa Fe. Para confirmarlo, cotejarán las imágenes de los motochorros que asolaron dicha zona con la identidad de los delincuentes capturados y la motocicleta secuestrada.