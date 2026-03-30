La frase que anticipó el horror en la institución escolar

Un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Nº 40 con una escopeta oculta en un estuche de guitarra, mató a un alumno de 13 años e hirió a otros ocho antes de ser reducido

El horror se desató en un instante este lunes en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal , en Santa Fe, donde un alumno de 15 años logró entrar armado con una escopeta escondida en un estuche de guitarra y mató a un chico de 13 años e hirió a otros ocho.

Según reconstruyó un alumno testigo de la violenta secuencia, el agresor había ido al baño antes de salir al pasillo. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros” , relató el adolescente. Ese fue el punto de quiebre: el aviso que anticipó la tragedia.

El atacante disparó entre cuatro y cinco veces mientras el resto de los alumnos formaba en el patio interno del colegio, a punto de comenzar a izar la bandera. El resultado fue fatal.

“Le pegó a un changuito y le desarmó la cabeza”, contó el testigo, al describir la escena que presenció mientras intentaba escapar. Y agregó: “Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones”.

El relato también expone una posible motivación inicial que no llegó a concretarse. “Supuestamente quería matar a unos amigos, pero como no estaban, empezó a tirar a la bartola”, explicó el alumno.

“Se rió y dijo que quería matar a toda la escuela”

En medio del caos, la intervención de un asistente escolar resultó clave. El hombre se abalanzó sobre el agresor y logró desarmarlo, evitando que siguiera disparando. Fue entonces cuando el tirador atinó a escapar, pero lo redujeron poco después.

Finalmente, detalló el testigo, cuando la policía lo subió al patrullero, el agresor se rió y lanzó otra frase inquietante: dijo que quería matar a toda la escuela.