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La frase que anticipó el horror en la institución escolar

Un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Nº 40 con una escopeta oculta en un estuche de guitarra, mató a un alumno de 13 años e hirió a otros ocho antes de ser reducido

30 de marzo 2026 · 15:21hs
La frase que anticipó el horror en la institución escolar

El horror se desató en un instante este lunes en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un alumno de 15 años logró entrar armado con una escopeta escondida en un estuche de guitarra y mató a un chico de 13 años e hirió a otros ocho.

Según reconstruyó un alumno testigo de la violenta secuencia, el agresor había ido al baño antes de salir al pasillo. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”, relató el adolescente. Ese fue el punto de quiebre: el aviso que anticipó la tragedia.

El atacante disparó entre cuatro y cinco veces mientras el resto de los alumnos formaba en el patio interno del colegio, a punto de comenzar a izar la bandera. El resultado fue fatal.

“Le pegó a un changuito y le desarmó la cabeza”, contó el testigo, al describir la escena que presenció mientras intentaba escapar. Y agregó: “Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones”.

El relato también expone una posible motivación inicial que no llegó a concretarse. “Supuestamente quería matar a unos amigos, pero como no estaban, empezó a tirar a la bartola”, explicó el alumno.

“Se rió y dijo que quería matar a toda la escuela”

En medio del caos, la intervención de un asistente escolar resultó clave. El hombre se abalanzó sobre el agresor y logró desarmarlo, evitando que siguiera disparando. Fue entonces cuando el tirador atinó a escapar, pero lo redujeron poco después.

Finalmente, detalló el testigo, cuando la policía lo subió al patrullero, el agresor se rió y lanzó otra frase inquietante: dijo que quería matar a toda la escuela.

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