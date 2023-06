Le robaron 10 veces en seis meses: "Lo hacen con total impunidad"

Una distribuidora ubicada en Saavedra y Jujuy, en barrio Sur de la ciudad fue víctima del décimo robo en los últimos seis meses. Si bien lo sustraído no es muy importante, lo que le preocupa a su dueño es la constancia con la cual suceden los hechos no solo en su comercio, sino en la zona en particular. En diálogo con el Móvil de UNO, Matías, dueño del comercio dijo que "en la zona no es solo mi negocio, sino tenemos a la heladería acá cerca en la que sufrió hechos unas 42 veces. La panadería fue noticia hace más de un mes y acá la gente que espera el colectivo también es víctima de la inseguridad. Es algo que se da en la zona".