Arroyo Leyes: rescataron a 42 personas en situación de explotación laboral y secuestraron armas, balas y droga

Fue en el marco de allanamientos, donde detuvieron a un hombre implicado en el delito y secuestraron armas de fuego, municiones y demás elementos de valor para la causa.

1 de octubre 2025 · 23:25hs
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo este miércoles a P. F. A. de 25 años, y trasladó a R. A. de 64, en el marco de una causa por Trata de personas con fines de reducción a la servidumbre o explotación laboral, agravado por la existencia de tres o más víctimas, víctimas menores de edad, y tenencias de armas en Arroyo Leyes.

Por disposición del fiscal interveniente, Dr. Walter Alberto Rodríguez, efectivos de PDI llevaron adelante este miércoles allanamientos en inmuebles ubicados sobre la ruta provincial N.º 1, km 17.500, a la altura de la calle 110 de la localidad de Arroyo Leyes.

En el operativo colaboró el personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Criminalística, UATRE, RENATRE y Coordinación de Rescate Nacional.

Un arsenal secuestrado en Arroyo Leyes

En dichos procedimientos los agentes secuestraron múltiple material de interés para la causa, entre lo que se destaca: chequeras, contratos, remitos y documentación contable, una camioneta VW Amarok, una escopeta calibre 16., un revólver calibre 32, 33 cartuchos calibre 32, dos aire comprimido 5,½, una escopeta 12/70, 65 cartuchos calibre 12/70, un revólver calibre 22 en desuso, 132 cartuchos calibre 22, un frasco con cogollos de marihuana, U$D 4.205, un cargador 22 mm. largo con 6 cartuchos, 60 cartuchos escopeta negros, 89 cartuchos escopeta naranja, perdigones, tacos de recarga, un pistola de bengalas con 3 cartuchos, un aire comprimido nro. 498, una carabina Rubí Extra M.R cal.22 con cargador, una pistola Bersa 9 mm con 17 cartuchos en cargador y $10.034.250.

Finalmente, el personal policial detuvo a un hombre de 25 años, presunto responsable del delito, trasladó a un sujeto de 64 años involucrado en la causa y rescató a 42 personas mayores de edad y a dos menores que se encontraba en situación de explotación laboral.

