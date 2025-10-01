Arroyo Leyes: rescataron a 42 personas en situación de explotación laboral y secuestraron armas, balas y droga

Fue en el marco de allanamientos, donde detuvieron a un hombre implicado en el delito y secuestraron armas de fuego, municiones y demás elementos de valor para la causa.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo este miércoles a P. F. A. de 25 años, y trasladó a R. A. de 64, en el marco de una causa por Trata de personas con fines de reducción a la servidumbre o explotación laboral, agravado por la existencia de tres o más víctimas, víctimas menores de edad, y tenencias de armas en Arroyo Leyes .

Por disposición del fiscal interveniente, Dr. Walter Alberto Rodríguez, efectivos de PDI llevaron adelante este miércoles allanamientos en inmuebles ubicados sobre la ruta provincial N.º 1, km 17.500, a la altura de la calle 110 de la localidad de Arroyo Leyes.

image

En el operativo colaboró el personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Criminalística, UATRE, RENATRE y Coordinación de Rescate Nacional.

Un arsenal secuestrado en Arroyo Leyes

En dichos procedimientos los agentes secuestraron múltiple material de interés para la causa, entre lo que se destaca: chequeras, contratos, remitos y documentación contable, una camioneta VW Amarok, una escopeta calibre 16., un revólver calibre 32, 33 cartuchos calibre 32, dos aire comprimido 5,½, una escopeta 12/70, 65 cartuchos calibre 12/70, un revólver calibre 22 en desuso, 132 cartuchos calibre 22, un frasco con cogollos de marihuana, U$D 4.205, un cargador 22 mm. largo con 6 cartuchos, 60 cartuchos escopeta negros, 89 cartuchos escopeta naranja, perdigones, tacos de recarga, un pistola de bengalas con 3 cartuchos, un aire comprimido nro. 498, una carabina Rubí Extra M.R cal.22 con cargador, una pistola Bersa 9 mm con 17 cartuchos en cargador y $10.034.250.

image

Finalmente, el personal policial detuvo a un hombre de 25 años, presunto responsable del delito, trasladó a un sujeto de 64 años involucrado en la causa y rescató a 42 personas mayores de edad y a dos menores que se encontraba en situación de explotación laboral.