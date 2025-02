Le robaron y desarmaron la camioneta a una mujer tras asistir a un local bailable de Avenida Freyre

camioneta robada.jpg Camioneta desguazada en barrio San José.

"Salimos del lugar después de las 4 de la madrugada y la camioneta no estaba. Llamamos a la policía y pensamos que había sido la grúa en un primer momento, nos dimos cuenta que no al ver la manija tirada de la camioneta que la habían roto. Fuimos a la comisaría a realizar la denuncia, quedaron en avisarnos, las cámaras no se podían ver en el momento", continuó con su relato.

Sobre el momento en el que dan con el vehículo desguazado, indicó: "Hacia la tarde nos enteramos de que en barrio San José habia un movimiento policial debido a que supuestamente estaba allí la camioneta. Nos llamaron en la noche del domingo a la 1 de la madrugada para constatar que se trataba de nuestra camioneta, lo cual era cierto. Estaba totalmente desarmada y destruida".

"No se puede más porque no se sabe más que hacer. No sabes si tener o no vehículo por la inseguridad", concluyó la damnificada.