Le vaciaron el taller: no le dejaron ni un destornillador

Robo servicio técnico 3.jpg Le vaciaron el taller. Miguel muestra lo poco que le dejaron los delincuentes.

"Me siento totalmente impotente porque este taller es mi única fuente de trabajo, tengo una familia que mantener y una hija estudiando en la universidad; estoy desesperado y no se qué hacer, pero no puedo bajar los brazos porque no tengo otra fuente laboral", continuó relatando Miguel.

Muchos de los electrodomésticos robados, sobre todo televisores led, son de clientes que esperaban el arreglo: "Ahora voy a tener que reponerlos de algún modo, y todo es mucho dinero, pero es mi responsabilidad y tengo que hacerme cargo", subrayó el comerciante.

Robo servicio técnico 2.jpg Le vaciaron el taller. El servicio técnico funciona en una vivienda que Miguel alquila en barrio Los Hornos.

"La zona es una boca de lobo, hace más de tres meses que estoy reclamando a la municipalidad el arreglo del alumbrado público, pero no hay caso. A la noche es el marco ideal para el accionar de los delincuentes", denunció Miguel.

