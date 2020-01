El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, se refirió a la resolución que firmó el jefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, que autoriza a los efectivos policiales a llevar “cartucho en recámara”, o sea, listo para ser disparado. La secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, criticó días atrás esta decisión públicamente al decir que "la mano dura no sirve y no resuelve los problemas de seguridad" y que llevar una bala en la recámara "pone en riesgo a la población". Así, se evidenciaron las tensiones frente a las decisiones políticas de un mismo gobierno.

UNO Santa Fe le preguntó al gobernador Omar Perotti su postura del tema y respaldó a Sain: "El accionar y el funcionamiento es parte del protocolo que se está estableciendo. La tranquilidad y el resguardo del uso y del funcionamiento están dentro de las pautas que son necesarias. Ninguna situación va a poner en riesgo a los trabajadores".

Nos importan mucho las vidas de los policías

Por su parte, el ministro de Seguridad expresó esta mañana que "hay una cuestión técnica, en la resolución del año 1998 el armamento que usaba la policía no tenía doble acción ni el seguro que hoy tiene este tipo de armamento. Implica algo distinto de aquella sospecha que despierta esta medida". Y lanzó: "Si ustedes creen que algo de eso está vinculado a alentar el gatillo fácil no lo conocen a Sarnaglia, no me conocen a mí. Nadie está pensando en eso. Nos importan mucho las vidas de los policías. Para nosotros son trabajadores, los queremos proteger y los principales dirigentes gremiales de los policías somos nosotros".

"Ya lo veníamos trabajando y es un protocolo de uso de armas letales y de armas no letales para la provincia de Santa Fe. Estamos haciendo un plan de adquisición de armamento no letal para la policía de la provincia. Hace mucho que lo venimos discutiendo en Argentina, no puede ser que el policía tenga su cuerpo, un arma de fuego y en el medio ningún arma que no sea de carácter letal", refirió a UNO Santa Fe.

Al ser consultado si esas armas no letales eran las pistolas Taser lo negó: "Hay una discusión que técnicamente deja mucho que decir. Hoy hay un montón de tecnologías de uso internacional como el gas pimienta, mucho menos letales, que permiten reducir a una persona cuando sea necesario sin hacer uso de manera desmedida, ya que eso compromete al personal policial y victimiza a la persona que está siendo detenida".

Una mañana en Santa Fe

El ministro además habló de la reunión que tuvo junto a Perotti en la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe con el intendente, Emilio Jatón. Aseguró que el fin de la mesa de coordinación para la Seguridad es construir "por primera vez la agenda de lo que para cada uno de nosotros es lo prioritario". En este sentido, explicó: "Hay una convicción absoluta sobre en qué tenemos que trabajar desde narcomenudeo hasta cuestiones de delitos predatorios, entraderas y lo que ocurre en la ciudad que es relevante y tiene dramatismo social. Y también cuestiones que tienen que ver con violencia familiar y hacia la mujer".

encuentro jaton Perotti Sain seguridad.jpg El intendente Emilio Jatón, el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad, Marcelo Sain. UNO Santa Fe

"Nos llevamos una impresión muy buena del equipo del intendente Jatón. Los dos equipos coincidimos en que los problemas prioritarios están en donde nos hemos colocado. Hay instrumentos para gestionar y esto hay que hacerlo. Por ejemplo hay todo un sistema de información para lo criminal y de violencias en el municipio que dentro de esa misma institución no estaba vinculada con la parte operativa de la misma Municipalidad y mucho menos con la provincia. Por otro lado nosotros tenemos un pequeño ojo a nivel provincial que hace exactamente lo mismo acá, en la ciudad de Santa Fe. Esta es la razón por la cual creamos estas cosas. Esto que parecería algo tan trivial, como lo es juntar tres partes: Ministerio de Seguridad, policía y municipio. Esto no se hacía en las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe", detalló.

La calle

Sain agregó que van a planificar por tipo de problema y dependiendo cuál, va a depender el tipo de presencia policial que se va a llevar adelante. "Hemos evaluado que para muchos de los delitos que se cometen en los centros más integrados es muy importante el accionar de los caminantes. Por ejemplo de la Guardia de Seguridad Institucional de la Municipalidad, o de la policía, pero de manera coordinada e integral que no se hacía hasta ahora. El tema del patrullamiento es relevante pero sirve para algunas cosas y para otras no. ¿De qué vale tener un buen sistema de cámaras si no está integrado o no tenemos capacidad de respuesta frente a lo que se registra? Por eso hemos trabajado hoy acá", dijo.

Motochorros

También definió que en la ciudad de Santa Fe el tema de los motochorros va a ser un eje prioritario. "Tenemos un diagnóstico común con el municipio acerca de la utilización de motos para robos. Y nosotros desde el Ministerio tenemos que ir a un sistema de respuestas inmediatas también juntos. Caminantes y motos, no patrulleros inteligentes, sigue siendo una de las soluciones inmediatas más eficientes que hay en todo el mundo y las vamos a usar acá", explicó a UNO Santa Fe.

Centro y norte de la provincia

Al mismo tiempo evaluó lo que se ve en materia de seguridad tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe y otras ciudades de la provincia: "Si se compara en cuanto a crimen complejo hay otra conformación. Acá hay grandes organizaciones narcotraficantes que están desarticuladas. Es un narcotráfico más pacífico, con una relación con el núcleo policial que se ha ido desandando bastante menos violenta. Pero hay un problema de narcomenudeo que estamos observando con las autoridades municipales y estamos siguiendo en detalle. Hay que prestarle atención y trabajar mucho".

Sobre los ataques en el shopping rosarino que terminó con la vida del gerente, Sain se refirió a los vínculos que se investigan con la banda Los Monos y un exjefe de policía: "Transferí a asuntos internos que investiguen esa situación".

Robo de arma al policía

Por último, frente al caso del policía al que motochorros le robaron su arma reglamentaria en San José y La Rioja dijo que prefería que se resguarde la vida del agente antes que la conservación del arma. "Privilegio la vida de un compañero de trabajo antes que evitar un robo de material de trabajo con la vida de ese empleado. Lo digo con absoluta franqueza. La información que hay sobre el mercado de venta ilegal de armas en Santa Fe como en grandes ciudades del país es que las abastece el propio Estado. Son armas en custodia judicial. Santa Fe no tiene conforme a las recomendaciones internacionales un almacén para cuidar las armas secuestradas judicialmente que están desperdigadas en unidades policiales. Comprometen al personal policial, no tienen el resguardo que se necesita. Creamos la Agencia de control de violencia armada en el Ministerio de Seguridad y la estamos estructurando para esto, el Estado no puede ser el principal proveedor de armamento que tiene la delincuencia", definió.