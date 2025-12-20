Preocupación entre vecinos de barrio Mariano Comas por festejos de egresados sin control

Vecinos del sector aseguran que los festejos universitarios se repiten cada fin de año con música a alto volumen, alcohol y falta de limpieza en espacios públicos

El estado de la plazoleta de los Inmigrantes, en barrio Mariano Comas luego de los festejos de los egresados

Con la llegada del final del ciclo lectivo universitario , la ciudad de Santa Fe se convierte en escenario de los tradicionales festejos por la recibida de jóvenes que culminan sus estudios superiores. Si bien se trata de una celebración esperada y legítima, en algunos barrios estos eventos generan creciente descontento entre los vecinos , como ocurre en barrio Mariano Comas .

La costumbre incluye rituales ya conocidos: harina, huevos, espuma , recorridas en autos por bulevares y avenidas , bocinazos, música a alto volumen y, en muchos casos, encuentros que se extienden durante varias horas con consumo de alcohol .

Según relatan vecinos de la zona, tras las celebraciones los espacios públicos quedan en condiciones de suciedad, con restos de alimentos, envases, botellas y desechos que afectan la convivencia y el uso normal del lugar, como sucede en la Plazoleta de los Inmigrantes, ubicada en la intersección de San Jerónimo y Mariano Comas A esto se suma el ruido constante durante gran parte del día, lo que interfiere con el descanso, las actividades laborales y la vida cotidiana de quienes habitan el barrio.

“Entendemos que recibirse es un logro enorme y merece ser festejado, pero también pedimos respeto por quienes vivimos y trabajamos acá”, expresaron vecinos consultados. El reclamo no apunta a prohibir las celebraciones, sino a establecer controles y límites claros, especialmente en lo referido a horarios de música, limpieza posterior y ordenamiento del espacio público.

Además, advierten sobre el amontonamiento de personas y el excesivo consumo de alcohol, situaciones que pueden derivar en incidentes o generar un clima de inseguridad, especialmente para familias y adultos mayores que residen en el sector.