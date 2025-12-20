Uno Santa Fe | Ovación | Haaland

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

El delantero del Manchester City alcanzó un registro histórico en Inglaterra y quedó a la par del “Bicho” en uno de los datos más impactantes del certamen.

20 de diciembre 2025 · 13:58hs
Tras convertir frente al West Ham United, el centro delantero noruego Erling Haaland igualó la cifra de goles que registró Cristiano Ronaldo en la Premier League.

A pesar de la marcada diferencia en sus trayectorias y momentos de carrera, ambos acumulan 103 tantos en la liga considerada como la más exigente del mundo.

El llamativo mensaje de la Premier League para Erling Haaland

Ante este llamativo registro, la cuenta oficial de la Premier League publicó un mensaje para resaltar el suceso. “Erling Haaland ha marcado la misma cantidad de goles en la Premier League que Cristiano Ronaldo. El noruego le dio la ventaja al Manchester City ante el West Ham en apenas cinco minutos”, destacó en la descripción.

image

De esta manera, Haaland continúa reescribiendo su propia historia en el fútbol inglés, alcanzando registros que hasta hace poco parecían reservados únicamente para figuras consagradas. Con apenas un puñado de temporadas en la Premier League, el delantero del Manchester City no solo sostiene su impresionante promedio goleador, sino que además se consolida como uno de los máximos referentes ofensivos de la era moderna del torneo.

