Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Las distintas líneas de colectivos retoman su actividad de manera paulatina, mientras persisten demoras por el impacto de las lluvias en la ciudad.

20 de diciembre 2025 · 13:45hs
Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Luego del temporal de lluvia que afectó a la ciudad durante la mañana, varias líneas del transporte urbano de pasajeros retomaron su recorrido habitual a partir de las 13, aunque con demoras en la frecuencia debido a las complicaciones climáticas.

Según se informó oficialmente, desde las 13 comenzaron a prestar servicio las líneas 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18 y 22, que habían interrumpido su circulación por el anegamiento de calles y las dificultades para transitar en distintos barrios de la capital provincial.

Desde las empresas prestatarias aclararon que, si bien el servicio de colectivos urbanos en Santa Fe se encuentra operativo, los usuarios pueden experimentar demoras como consecuencia del estado de las calzadas, calles inundadas y desvíos preventivos.

Se debe agregar que la C Verde, C Azul, C Negra, Monte Vera, Laguna Paiva y Recreo, circulan normalmente

