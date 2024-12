Macabro: un adolescente mató a una nena y dejó el cadáver envuelto en una sábana en el ropero de su casa

La nena desapareció de la vista de su madre

“Mi nena estaba en la piletita y le dije que se cambie, y me dijo que iba a bajar a hablar con una amiguita. Después escuché un silencio y no me respondía. Bajé desesperada, empecé a buscar, busqué al papá que estaba en frente y le pregunté a Ariel (el asesino) si la había visto y me dijo que no, que se estaba bañando”, narró la madre.

La madre de la pequeña, Natalia Herrera (32), llamó al 911 después de las 15 para denunciar la desaparición de su hija, a quien no veía desde hacía un rato cuando estaba jugando en la pileta de su casa, cerca de la esquina de Acoyte y Ambato.

nena ropero adolescente cadáver 1.jpg

Según publicó La Posta Noticias, la mujer detalló: "Estábamos en el fondo del terreno. Mi nena me dijo que iba a bajar para hablar con la nenita de al lado, por el tejido. Siempre jugaban así, de un lado y otro del alambrado. Fue un rato que bajó. Escuché silencio, la busqué y no respondía".

"Lo llamé al vecino a ver si la había visto, y me dijo que se estaba bañando, que no sabía nada. Fui a ver al papá, que estaba enfrente, y salimos a la calle a buscarla, llamamos a la Policía", agregó sobre el momento en el que tomó contacto con el principal sospechoso del crimen.

El adolescente asesino no quería dejar entrar a la policía a su casa

Una vez realizada la denuncia, la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Moreno-General Rodríguez se acercó al lugar y comenzó la búsqueda de la menor en la propiedad y sus alrededores. Sin embargo, los investigadores decidieron regresar al lugar donde se la vio por última vez tras no encontrar rastros de la niña.

Al momento de inspeccionar el domicilio del vecino, identificado como Ariel Axel Díaz (18), quien residía en el mismo terreno, policías descubrieron a la nena envuelta en sábanas dentro de un placard. En consecuencia, el joven fue arrestado inmediatamente y trasladado a una dependencia policial de la zona. Según informó el mismo portal, Malena fue hallada muerta envuelta entre sábanas y escondida en un ropero. Se espera el resultado de la autopsia que podría determinar si además fue abusada sexualmente. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Moreno.

“Estaba contenta que había pasado a tercero”. Eso comentó angustiada la madre de Malena Agüero, una niña de siete años que fue asesinada por un joven de 18 en el partido bonaerense de General Rodríguez. La pequeña desapareció alrededor de las 14 del miércoles mientras jugaba en el patio de su casa y fue hallada al cabo de una media hora envuelta entre sábanas en un placar de la habitación del asesino, que era vecino de la familia.

"Jamás pensé que este pibe iba a matar y violar a mi nena. Los conozco de años, de verlo pasar por acá. No me quisieron decir lo que le hizo. Le pedí a un oficial que me lo dijera y, con lágrimas en los ojos, no quería decir", manifestó la madre de la víctima ante el medio local, realizando una referencia a una hipótesis de abuso.

nena ropero adolescente cadáver .jpg

Durante la tarde del miércoles, un grupo de vecinos indignados por lo ocurrido se reunió en una y prendieron fuego la casa del principal sospechoso del crimen. Por su parte, la causa quedó en manos de la fiscal Gabriela Urrutia, titular de la UFI Nº 10 del departamento judicial de Moreno-General Rodríguez.