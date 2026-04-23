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María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

Encontraron vestimenta que sería de uso femenino, colillas y atados de cigarrillos, un teléfono celular, dos blíster de pastillas y una botella de vino 3/4 casi vacía

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de abril 2026 · 10:31hs
Continúa la búsqueda de la mujer d 33 años desaparecida en Coronda el pasado lunes

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Continúa la búsqueda de la mujer d 33 años desaparecida en Coronda el pasado lunes

Este jueves por la noche, varios jugadores de bochas se dieron cita en una cancha ubicada cerca del paraje Carancho Triste, en el departamento San Jerónimo, en cercanías de la ciudad de Coronda. Uno de ellos encontró prendas de vestir y otros elementos, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

Al lugar arribaron oficiales superiores de la Unidad Regional XV de la Policía de Santa Fe, quienes informaron la novedad a la Fiscalía, que ordenó la urgente presencia de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Peritajes criminalísticos

El hallazgo incluyó prendas de vestir femeninas, una vela, un cuchillo, un teléfono celular con chip, una botella de vino 3/4 casi vacía, dos atados de cigarrillos, colillas y blísteres de pastillas.

En el lugar también trabajaron Buzos Tácticos, especializados en tareas de búsqueda.

Todos los elementos fueron secuestrados, y la Fiscalía ordenó la inmediata realización de peritajes criminalísticos, en el marco de la búsqueda de María Laura Lafuente, de 33 años, que se encuentra desaparecida desde el lunes.

La búsqueda

Tal como informó UNO Santa Fe, María Laura Lafuente, de 33 años, es buscada intensamente desde que su madre radicó el pedido de paradero el lunes 20 de abril. Su último registro la ubica caminando durante la madrugada de ese mismo día, y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

Desde ese momento, continúa un amplio operativo de búsqueda con todos los recursos disponibles de la Policía de Santa Fe: por aire, con drones; por tierra, con efectivos que recorren distintos sectores de la ciudad de Coronda y zonas rurales; y por el río Coronda, con personal de la Guardia Rural Los Pumas.

• LEER MÁS: Continúa la búsqueda de la joven de Coronda desaparecida

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