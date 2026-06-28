Ola de ataques "piraña" en la Circunvalación Oeste: cuatro motociclistas emboscados en pocas horas

Delincuentes arrojaron piedras y colocaron obstáculos sobre la calzada para obligar a los conductores a detenerse en la zona de calle Mendoza, en la zona oeste de barrio Santa Rosa de Lima. Vecinos exigen patrullajes urgentes.

La Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe volvió a convertirse este fin de semana en un escenario de extrema inseguridad para los usuarios viales. Entre la tarde del viernes y las primeras horas del sábado, se registraron al menos cuatro violentos ataques contra motociclistas bajo una misma metodología delictiva que se reitera con alarmante frecuencia: la colocación de obstáculos y el adoquineo de vehículos en movimiento para cometer asaltos bajo la modalidad "piraña" .

El episodio más grave tuvo lugar el viernes, minutos después de las 14, a la altura de la intersección de la avenida de circunvalación y la calle Mendoza, en jurisdicción de barrio Santa Rosa de Lima . En ese punto, un grupo de delincuentes apedreó a un motociclista, provocando que perdiera el control de su rodado y golpeara fuertemente contra la carpeta asfáltica. No conformes con la caída, los malvivientes lo agredieron físicamente para intentar robarle.

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A pesar de tratarse de un corredor interurbano con tramos iluminados y puestos fijos, los asaltantes adaptan sus tácticas para sorprender a los conductores.

Dos menores aprehendidos y un joven internado en el Cullen

El salvaje ataque contra el primer motociclista fue advertido por automovilistas que transitaban por la zona, quienes detuvieron su marcha para solidarizarse y alertaron de inmediato a dos oficiales de la Policía de Santa Fe que cubrían una guardia de facción en las cercanías. Gracias al rápido aviso de los testigos, las fuerzas de seguridad desplegaron un patrullaje de urgencia por los ingresos al barrio lindero que culminó con la aprehensión de dos menores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia de Menores.

Por su parte, la víctima del ataque fue identificada como Andrés Nicolás Maidana, de 27 años. El joven fue trasladado de urgencia por el servicio de emergencias hacia el hospital José María Cullen. Al ingresar al nosocomio, fue recibido en el shockroom por el equipo de emergentología en estado crítico; los profesionales constataron que presentaba politraumatismos severos, por lo que le practicaron las curaciones de rigor y resolvieron dejarlo internado en el área de observación para evaluar su evolución interna.

Vecinos y usuarios renuevan el reclamo por patrullajes dinámicos

La seguidilla de asaltos durante este fin de semana largo reavivó el profundo malestar y la preocupación de los vecinos de las barriadas del oeste y de los miles de trabajadores que utilizan diariamente esta autopista urbana como principal vía de acceso a la capital provincial.

Los usuarios viales manifestaron que la presencia de puestos fijos o guardias estáticas en puntos específicos ya no resulta suficiente para desalentar las emboscadas de las bandas criminales. Por este motivo, renovaron las exigencias al Ministerio de Seguridad para que implemente de manera permanente patrullajes policiales dinámicos, motorizados y continuos a lo largo de todo el tendido vial, con el objetivo de resguardar la vida y la integridad física de quienes transitan por la región.