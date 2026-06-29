El cuerpo hallado en Villa del Parque es el de una mujer y hay una persona aprehendida

La investigación en barrio Villa del Parque avanza con varias líneas de trabajo de la PDI Región I. Este lunes se confirmará la identidad de la víctima y los resultados de la autopsia determinarán si se trató de un femicidio. Una persona permanece privada de la libertad, sospechada de tener vinculación con el hecho

En las últimas horas del domingo, tal como anticipó UNO Santa Fe , el cadáver de una mujer hallado dentro de una bolsa en barrio Villa del Parque fue trasladado a la Morgue Judicial de la ciudad por orden de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Santa Fe junto con peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) , quienes trabajaron en el lugar del hallazgo para preservar evidencias y avanzar con la investigación.

El objetivo de la autopsia será establecer la causa de muerte e identificar oficialmente a la víctima. De acuerdo con las primeras hipótesis, los investigadores no descartan que se trate de un femicidio. Además, se analiza si el cuerpo corresponde a una mujer de 32 años cuyo pedido de paradero había sido denunciado por sus familiares durante la tarde del sábado.

En el marco de la investigación, una persona permanece privada de la libertad, sospechada de tener vinculación con este hecho y con otros delitos que también son materia de investigación.

Búsqueda

Por disposición de la Fiscalía del MPA y bajo estrictas medidas de confidencialidad, efectivos de la Policía de Santa Fe y pesquisas de la PDI Región I trabajaron desde el sábado, tras la recepción de la denuncia por pedido de paradero, para localizar a la mujer desaparecida.

Los familiares aportaron su identidad, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su apodo, características físicas, la vestimenta que llevaba al momento de ser vista por última vez y otros datos personales, además de los lugares que frecuentaba y las personas con las que mantenía contacto, información que fue incorporada a la investigación.

Rigor científico

Durante la mañana de este lunes, los médicos forenses realizarán la necropsia sobre el cuerpo hallado. También llevarán a cabo la toma de huellas dactilares, procedimiento que permitirá confirmar de manera oficial la identidad de la víctima.

El informe forense será determinante para establecer la causa de muerte y si existen elementos que permitan encuadrar el caso como un femicidio. Ese dictamen será clave para la Fiscalía del MPA, que definirá los próximos pasos de la investigación.

Mientras tanto, la situación procesal de la persona aprehendida permanece supeditada a los resultados de la autopsia y de las restantes pericias ordenadas por los investigadores.

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