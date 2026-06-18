Megaoperativo en barrio San Lorenzo: la Policía secuestró armas, drogas y detuvo a varias personas

La PDI realizó más de 20 allanamientos simultáneos durante la madrugada, bajo la autorización de la fiscal María Laura Urquiza, vinculados a una investigación judicial

La Policía de Investigaciones (PDI) , en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y con el apoyo de grupos tácticos de distintas unidades policiales, llevó adelante durante la madrugada de este jueves un amplio despliegue de seguridad que incluyó más de 20 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo , en el suroeste de la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos se realizaron en diversos domicilios identificados en el marco de investigaciones judiciales en curso y forman parte de una estrategia de intervención sostenida impulsada por las autoridades provinciales para combatir el delito en la zona.

Segunda intervención de gran magnitud en pocas semanas

Según el anticipo difundido por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, se trata de la segunda serie de operativos de estas características desarrollada en las últimas semanas en el barrio San Lorenzo, uno de los sectores que se encuentra bajo un seguimiento especial por parte de las fuerzas de seguridad y la Justicia.

Los allanamientos fueron ejecutados de manera simultánea con el objetivo de desarticular posibles estructuras delictivas vinculadas a distintos hechos que son investigados por la Fiscalía.

Detenidos y elementos secuestrados

Como resultado de los procedimientos, varias personas fueron aprehendidas y se concretó el secuestro de armas de fuego, drogas y otros elementos de interés para la investigación.

Tanto los detenidos como el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Las autoridades no brindaron, por el momento, precisiones sobre la cantidad exacta de personas detenidas ni sobre el detalle de los elementos secuestrados.

Un operativo conjunto entre la PDI y el MPA

El despliegue fue encabezado por la Policía de Investigaciones, con la coordinación del Ministerio Público de la Acusación, y contó con la participación de grupos tácticos pertenecientes a distintas dependencias policiales de la provincia.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas intervenciones forman parte de un plan integral destinado a fortalecer la presencia del Estado y reforzar la seguridad en los barrios de la ciudad de Santa Fe.

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