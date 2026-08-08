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Unión confirmó cuánto cuestan las entradas para recibir a Central Córdoba en el 15 de Abril

El Tatengue enfrentará al Ferroviario desde las 21.15 y el club dio a conocer los valores de las localidades, accesos y requisitos para ingresar.

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2026 · 20:56hs
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Unión confirmó cuánto cuestan las entradas para recibir a Central Córdoba en el 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión volverá a jugar en el estadio 15 de Abril este lunes, cuando desde las 21.15 reciba a Central Córdoba por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Luego del triunfo conseguido ante Lanús, el Tatengue buscará repetir ante su gente. Para acompañar al equipo, el club comunicó cómo será el operativo y detalló precios, accesos y condiciones.

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Cómo será el ingreso al estadio

Las puertas del 15 de Abril estarán habilitadas desde las 19.15, por lo que los hinchas podrán ingresar con dos horas de anticipación respecto del comienzo del encuentro. Una de las principales novedades es que no se venderán entradas de manera presencial en las boleterías.

Las localidades deberán adquirirse exclusivamente mediante la plataforma online habilitada por la institución. El sistema también será utilizado para quienes necesiten regularizar su situación como socios antes del partido.

Los socios deberán concurrir con el carnet correspondiente, el DNI y la cuota de agosto abonada. Aquellos que tengan cuotas pendientes podrán ponerse al día a través de la plataforma y, una vez regularizada la situación, estarán habilitados para ingresar.

La Oficina de Socios permanecerá abierta el lunes de 9 a 17, mientras que los carnets que presenten irregularidades podrán ser retenidos, permitiendo posteriormente el acceso mediante la presentación del DNI.

Los valores para socios y no socios

Para los socios, las plateas tendrán diferentes precios según el sector. La Preferencial Baja costará $50.000, mientras que la Preferencial Alta y las Laterales Baja y Alta tendrán un valor de $35.000. La Platea Redonda, en tanto, tendrá un costo de $30.000.

Quienes no sean socios también deberán realizar la compra de manera digital. La General Preferencial tendrá un valor de $50.000, mientras que los jubilados abonarán $25.000. Para los menores de 11 años, el seguro tendrá un costo de $12.500.

En cuanto a las plateas para no socios, la Preferencial Baja tendrá un valor de $100.000; la Preferencial Alta, $85.000; las Laterales Baja y Alta, $80.000; y la Platea Redonda, $75.000.

También fueron definidos los accesos de acuerdo con cada sector. Las populares tendrán ingreso por Cándido Pujato y López y Planes. Las Plateas Redonda y Sudoeste utilizarán los accesos ubicados sobre avenida Perón y bulevar Pellegrini.

Por su parte, las Plateas Sudeste, los palcos, la Preferencial, las plateas altas y el Codo de Damas tendrán ingreso por bulevar Pellegrini y López y Planes.

Para las personas con discapacidad habrá accesos específicos: quienes tengan discapacidad motriz ingresarán por el Portón 9, sobre bulevar Pellegrini, con cupos limitados, mientras que para otras discapacidades estará habilitado el Portón 7, sobre Cándido Pujato.

Además, Unión recordó que tanto el Codo de Damas como el sector destinado a jubilados son de utilización exclusiva para socios.

Con todo dispuesto fuera de la cancha, el Tatengue se prepara para volver a encontrarse con su gente. El partido ante Central Córdoba comenzará a las 21.15 y marcará una nueva oportunidad para que el equipo de Leonardo Madelón prolongue el impulso que consiguió con la victoria ante Lanús.

Unión entradas
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