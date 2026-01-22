Uno Santa Fe | Policiales | murió

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

El siniestro ocurrió este jueves por la mañana en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y Regimiento 12 de Infantería

22 de enero 2026 · 11:02hs
Un joven motociclista de 22 años murió este jueves por la mañana tras un grave accidente de tránsito en la ciudad. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y Regimiento 12 de Infantería, una zona de alto tránsito vehicular.

Según las primeras informaciones, el joven se desplazaba en una motocicleta cuando, por causas que aún son materia de investigación, impactó violentamente contra un automóvil que se encontraba estacionado. El choque fue de tal magnitud que el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad y quedó tendido sobre la calzada en estado crítico.

Tras un llamado a la central de emergencias 911, al lugar arribó rápidamente personal policial junto a una unidad sanitaria, que asistió a la víctima y dispuso su inmediato traslado en código rojo al Hospital José María Cullen. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, se confirmó que el joven ingresó al nosocomio sin signos vitales.

Testigos del hecho señalaron que la víctima llevaba casco colocado, aunque el mismo se encontraba abierto en su parte frontal, un dato que será evaluado en el marco de la investigación. En un primer momento el joven no había sido identificado, pero horas más tarde se confirmó que se trataba de Jesús Mondini, de 22 años.

En el lugar del accidente trabajó personal de la Unidad Regional I, que realizó las actuaciones de rigor y dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes. Además, se aguardaban las pericias accidentológicas para establecer con precisión la mecánica del siniestro fatal.

