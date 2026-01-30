Noche de terror en el barrio privado Aires del Llano: un delincuente ingresó a dos casas, robó y escapó luego de efectuar un disparo

Una de las víctimas se encontró con el malviviente en la galería de su vivienda. Buscan al autor del delito

Un grave episodio de inseguridad se registró en la noche del jueves en el barrio privado Aires del Llano , ubicado sobre la autopista Santa Fe–Rosario, a la altura del kilómetro 5,5, en jurisdicción de la ciudad de Santo Tomé.

Un delincuente encapuchado ingresó a al menos dos viviendas, realizó un disparo con un arma de fuego y logró huir del lugar.

Una de las víctimas, de 34 años, relató que anoche cerca de las 23 observó dentro de su vivienda, más precisamente en una galería de invierno, la presencia de un hombre encapuchado. Al ser advertido, el delincuente efectuó una detonación con un arma de fuego y escapó. La víctima indicó que no constató la faltante de elementos en su domicilio.

Robo

De acuerdo a la denuncia policial, el mismo malviviente habría ingresado antes a una vivienda lindante de donde se llevó 500 mil pesos en efectivo, 1.000 dólares estadounidenses y joyas de oro y plata.

Ante lo ocurrido, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, desde donde se dispuso la presencia de personal de peritos en la escena.

Del primer domicilio se procedió al secuestro de un proyectil, presuntamente correspondiente a un cartucho calibre 9 milímetros. La causa fue caratulada como “robo y abuso de arma de fuego” y continúa en investigación, con autor o autores hasta el momento no identificados.