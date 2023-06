Pactó la compra de un celular y cuando lo fue a buscar recibió un disparo en la espalda

"Mi compañero abrió la puerta y se bajó, mientras el hombre se acercaba y le mostró un arma. Mi amigo se dio cuenta, me gritó «acelerá» y escuché tres disparos. Uno pasó el vidrio e impactó en mi espalda, el otro fue al techo y el tercero a la óptica del auto", continuó con su relato. "Al llegar a la esquina mi amigo se subió al auto y a media cuadra encontramos un patrullero y les dijimos a los policías lo que había pasado. Yo busqué ayuda porque sabía que me habían herido, así que llamaron a la ambulancia y me trasladaron acá (por el Hospital Cullen)", explicó.

Manifestó que todo lo ocurrido pasó antes que pudieran hacer algo. "No llegamos a nada, ni a hacer el intercambio, ni entregamos el dinero, nada. Lo que nos pareció es que en realidad querían el auto, porque intentaron abrir mi puerta".

El joven permanece internado y afirmó que por la tarde podrían trasladarlo a una clínica privada de la ciudad para que continúe con su recuperación.

