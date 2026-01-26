Pelea, intervención de un penitenciario y dos detenidos por intentar robar una moto

Ocurrió este domingo por la mañana en barrio Fomento 9 de Julio. Un oficial del Servicio Penitenciario disparó contra un cantero para disuadir una gresca. El fiscal ordenó su libertad y la detención de dos sospechosos por intento de robo

Este domingo, antes de las ocho de la mañana , en la esquina de avenida Facundo Zuviría y calle Iturraspe , en el barrio Fomento 9 de Julio de la ciudad de Santa Fe, un grupo de jóvenes protagonizaba una pelea a golpes de puño en la vía pública .

Un oficial del Servicio Penitenciario provincial , que circulaba por el lugar en su vehículo particular , decidió intervenir para frenar la trifulca. Al advertir que los involucrados no acataban la orden de cesar la pelea , el agente efectuó un disparo con su arma reglamentaria contra un cantero de tierra , con fines disuasivos.

Tras el disparo, la situación se calmó. Tres de los jóvenes redujeron a otros dos, a quienes señalaron como presuntos autores de un intento de robo de una moto. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trasladó a los dos sospechosos, mientras que los otros tres se dirigieron a la Comisaría 3ª para radicar la denuncia correspondiente.

Detenidos

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien en horas de la tarde dispuso que el oficial del Servicio Penitenciario recuperara la libertad y le fuera restituida su arma reglamentaria.

En tanto, los dos aprehendidos fueron identificados y quedaron detenidos, imputados como presuntos autores del intento de robo de la motocicleta.

Testigos e imágenes

El procedimiento fue informado a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones, que dieron intervención al fiscal de Flagrancia. El funcionario judicial ordenó la identificación de testigos y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Las tareas investigativas se realizaron durante la mañana del domingo y quedaron incorporadas a la causa.