Recreo: intentó robar un auto y se metió en una casa para esconderse, pero la policía lo detuvo

Los vecinos alertaron a la Comisaría 16° y el sospechoso fue reducido dentro del domicilio. Quedó imputado por tentativa de hurto y violación de domicilio.

El detenido tiene 22 años y fue detenido por la policía

En Recreo , un joven de 22 años fue aprehendido por efectivos de la Comisaría 16° luego de intentar cometer un hurto en un automóvil y posteriormente ingresar por la fuerza a una vivienda familiar para intentar ocultarse. El hecho ocurrió este martes, minutos antes de la medianoche, sobre Ignacio Crespo al 1000 , y generó preocupación entre los vecinos que alertaron a la policía.

Según indicaron fuentes policiales, el muchacho empujó a un matrimonio que se encontraba en la zona y se dirigió hacia un auto estacionado, donde forzó la puerta e intentó encenderlo para robarlo . Sin embargo, el dueño del vehículo advirtió la maniobra, corrió, abrió la puerta y lo enfrentó , logrando que el intruso escapara del lugar.

El sospechoso, identificado como B. A. R., de 22 años, intentó entonces refugiarse dentro de una vivienda donde una familia se hallaba reunida en el comedor. Fue en ese momento cuando arribaron los móviles policiales alertados por los vecinos.

Aprehensión y secuestro de un arma impropia

Los policías ingresaron al domicilio y redujeron al joven tras impartirle la voz de "Alto, Policía". Durante la requisa, los agentes secuestraron de su cintura un destornillador de fabricación brasileña, el cual habría sido utilizado para forzar el vehículo.

El detenido fue trasladado y quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 16° de Recreo.

Imputación fiscal

La Unidad Regional I informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el joven continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa por los delitos de tentativa de hurto y violación de domicilio.

• LEER MÁS: Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos