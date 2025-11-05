Uno Santa Fe | Policiales | Recreo

Recreo: intentó robar un auto y se metió en una casa para esconderse, pero la policía lo detuvo

Los vecinos alertaron a la Comisaría 16° y el sospechoso fue reducido dentro del domicilio. Quedó imputado por tentativa de hurto y violación de domicilio.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de noviembre 2025 · 10:56hs
El detenido tiene 22 años y fue detenido por la policía

gentileza

El detenido tiene 22 años y fue detenido por la policía

En Recreo, un joven de 22 años fue aprehendido por efectivos de la Comisaría 16° luego de intentar cometer un hurto en un automóvil y posteriormente ingresar por la fuerza a una vivienda familiar para intentar ocultarse. El hecho ocurrió este martes, minutos antes de la medianoche, sobre Ignacio Crespo al 1000, y generó preocupación entre los vecinos que alertaron a la policía.

Embed

Según indicaron fuentes policiales, el muchacho empujó a un matrimonio que se encontraba en la zona y se dirigió hacia un auto estacionado, donde forzó la puerta e intentó encenderlo para robarlo. Sin embargo, el dueño del vehículo advirtió la maniobra, corrió, abrió la puerta y lo enfrentó, logrando que el intruso escapara del lugar.

El sospechoso, identificado como B. A. R., de 22 años, intentó entonces refugiarse dentro de una vivienda donde una familia se hallaba reunida en el comedor. Fue en ese momento cuando arribaron los móviles policiales alertados por los vecinos.

Aprehensión y secuestro de un arma impropia

Los policías ingresaron al domicilio y redujeron al joven tras impartirle la voz de "Alto, Policía". Durante la requisa, los agentes secuestraron de su cintura un destornillador de fabricación brasileña, el cual habría sido utilizado para forzar el vehículo.

El detenido fue trasladado y quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 16° de Recreo.

Imputación fiscal

La Unidad Regional I informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el joven continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa por los delitos de tentativa de hurto y violación de domicilio.

• LEER MÁS: Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Recreo detenido robo auto
Noticias relacionadas
El detenido está sindicado como el líder de la banda que realizaba robos del estilo escruche no solo en Santa Fe, sino también en Córdoba y Mendoza

Fue detenido en Córdoba el principal sospechoso de organizar escruches en Santa Fe

Los detenidos por el robo a la casa de un alto jefe policial

Detuvieron a una pareja que robó en la casa de un alto jefe de la policía provincial

EL hombre fue detenido durante un allanamiento.

Rafaela: detuvieron al sospechoso de balear a un hombre en el barrio 2 de Abril

Alerta en barrio Candioti Sur. Vecinos denunciaron y marcaron los puntos ciegos del delito por donde los ladrones ingresan a los techos de las viviendas. 

Vecinos en alerta en Bº Candioti Sur: pisadas en la madrugada y el terror de los robos que bajan de los techos

Lo último

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Último Momento
Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Aumento de casos de coqueluche en Santa Fe: Vemos un descenso en el cumplimiento del calendario de vacunación

Aumento de casos de coqueluche en Santa Fe: "Vemos un descenso en el cumplimiento del calendario de vacunación"

Superclásico: los árbitros que podrían dirigir el Boca-River

Superclásico: los árbitros que podrían dirigir el Boca-River

Ovación
Madelón: Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central

Madelón: "Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central"

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Quedaron definidos los horarios para la jornada final del Regional

Quedaron definidos los horarios para la jornada final del Regional

Fervor en Interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a Franco Colapinto

Fervor en Interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a Franco Colapinto

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos