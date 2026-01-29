Uno Santa Fe | Policiales | Laguna Paiva

Rescataron a un oso melero atrapado en las vías del tren en Laguna Paiva

El operativo fue realizado por la Policía Ecológica junto a Bomberos Voluntarios y el animal fue trasladado al centro de fauna La Esmeralda para su evaluación

29 de enero 2026 · 11:45hs
El osos melero fue rescatado en inmediaciones de las vías del tren en Laguna Paiva 

gentileza

El osos melero fue rescatado en inmediaciones de las vías del tren en Laguna Paiva 

Un operativo de rescate de fauna silvestre se llevó adelante este jueves en la localidad de Laguna Paiva, donde personal de la Policía Ecológica de Santa Fe logró poner a salvo a un oso melero que había quedado atrapado en las vías ferroviarias, en una situación de alto riesgo tanto para el animal como para quienes transitaban por la zona.

oso melero laguna paiva 1
El osos melero fue rescatado en inmediaciones de las vías del tren en Laguna Paiva

El osos melero fue rescatado en inmediaciones de las vías del tren en Laguna Paiva

El procedimiento se activó tras un llamado a la Central de Emergencias 911, que alertó sobre la presencia del ejemplar en inmediaciones de avenida Candioti y Buenos Aires. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el animal se encontraba visiblemente alterado, lo que obligó a desplegar un operativo cuidadoso para evitar que sufriera lesiones.

En el rescate trabajaron de manera conjunta la Policía Ecológica y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes lograron retirar al oso melero de las vías y trasladarlo hasta el cuartel, donde se realizaron las maniobras correspondientes para su resguardo.

Durante el traspaso al canil, el animal reaccionó de forma defensiva y provocó un rasguño superficial en el pulgar de una oficial policial. Según se informó, la lesión fue leve y no revistió gravedad gracias al uso del equipamiento de protección, por lo que el operativo continuó sin mayores inconvenientes.

Horas más tarde, ya en la mañana de este jueves, el oso melero fue trasladado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna “La Esmeralda”, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, donde quedó bajo la supervisión del área de Veterinaria para su evaluación y posterior recuperación, conforme a los protocolos de preservación de la fauna silvestre.

Desde la fuerza destacaron que el accionar coordinado permitió proteger la vida del animal y garantizar la seguridad del personal interviniente, reafirmando el compromiso de la Policía Ecológica con el cuidado del ambiente y la protección de la fauna autóctona.

Laguna Paiva oso melero rescate
