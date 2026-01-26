Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Un joven de 18 años se entregó este lunes en la fiscalía tras ser denunciado por hostigamiento en San José del Rincón. Las amenazas ocurren en medio de la conmoción nacional por el video del asesinato de Jeremías Monzón.

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el BRUTAL crimen de Jeremías Monzón

El brutal asesinato de Jeremías Monzón, que escaló hasta el debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, sumó este lunes un nuevo y tenso episodio. Un joven de 18 años, identificado como M. P. y hermano de uno de los presuntos asesinos, quedó detenido tras entregarse en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la ciudad de Santa Fe por el delito de amenazas: las capturas de sus mensajes fueron las pruebas contundentes en su contra .

La aprehensión se produjo este mediodía, cuando el sospechoso, sintiendo el cerco policial de la Comisaría 14° de San José del Rincón, se presentó junto a su abogado en las oficinas de calle 1° de Mayo. Sobre él pesaba una orden de detención tras ser denunciado el último fin de semana por amenazas directas contra un ciudadano de 21 años.

"Deja de subir gilada porque ya te busco": las pruebas del hostigamiento

La víctima acudió a la dependencia policial rinconera aportando pruebas contundentes de su teléfono celular. Según consta en la denuncia, M. P. utilizó la red social Instagram para enviar mensajes intimidatorios de extrema violencia:

"Querés que te rompa la cabeza"

"Deja de subir gilada porque ya te busco"

"Te recago a balazos"

"Nos vemos en un ratito"

Dada la peligrosidad del denunciado y su vínculo familiar con los imputados por el crimen de Monzón, la policía y la fiscalía actuaron con celeridad para evitar un nuevo hecho de sangre en la zona.

Un crimen que sacude al país

El caso de Jeremías Monzón tomó relevancia nacional luego de que se viralizaran las cruentas imágenes filmadas por los propios asesinos al momento de ejecutarlo. El hecho ha provocado pronunciamientos de figuras de peso, como el gobernador Maximiliano Pullaro y el juez federal Aldo Alurralde, reavivando el debate político sobre la responsabilidad penal de los menores en la Argentina.

Por este crimen, actualmente hay una joven de 16 años aprehendida y su madre será sometida a una audiencia imputativa en las próximas horas, bajo la sospecha de haber tenido participación en el violento episodio.

El fiscal de Flagrancia del MPA, Eric Fernández, dispuso que el joven M. P. permanezca alojado en una dependencia policial con custodia personal permanente debido a la sensibilidad del caso. En las próximas horas, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá fijar el día y horario para la audiencia imputativa, donde se le atribuirá formalmente el delito de amenazas.