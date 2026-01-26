Uno Santa Fe | Policiales | Capturas

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Un joven de 18 años se entregó este lunes en la fiscalía tras ser denunciado por hostigamiento en San José del Rincón. Las amenazas ocurren en medio de la conmoción nacional por el video del asesinato de Jeremías Monzón.

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de enero 2026 · 20:25hs
Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el BRUTAL crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el BRUTAL crimen de Jeremías Monzón

El brutal asesinato de Jeremías Monzón, que escaló hasta el debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, sumó este lunes un nuevo y tenso episodio. Un joven de 18 años, identificado como M. P. y hermano de uno de los presuntos asesinos, quedó detenido tras entregarse en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la ciudad de Santa Fe por el delito de amenazas: las capturas de sus mensajes fueron las pruebas contundentes en su contra.

La aprehensión se produjo este mediodía, cuando el sospechoso, sintiendo el cerco policial de la Comisaría 14° de San José del Rincón, se presentó junto a su abogado en las oficinas de calle 1° de Mayo. Sobre él pesaba una orden de detención tras ser denunciado el último fin de semana por amenazas directas contra un ciudadano de 21 años.

LEER MÁS: Se entregó el hermano de uno de los implicados en el crimen de Jeremías Monzón: estaba denunciado por amenazas

"Deja de subir gilada porque ya te busco": las pruebas del hostigamiento

La víctima acudió a la dependencia policial rinconera aportando pruebas contundentes de su teléfono celular. Según consta en la denuncia, M. P. utilizó la red social Instagram para enviar mensajes intimidatorios de extrema violencia:

"Querés que te rompa la cabeza"

"Deja de subir gilada porque ya te busco"

"Te recago a balazos"

"Nos vemos en un ratito"

Dada la peligrosidad del denunciado y su vínculo familiar con los imputados por el crimen de Monzón, la policía y la fiscalía actuaron con celeridad para evitar un nuevo hecho de sangre en la zona.

Un crimen que sacude al país

El caso de Jeremías Monzón tomó relevancia nacional luego de que se viralizaran las cruentas imágenes filmadas por los propios asesinos al momento de ejecutarlo. El hecho ha provocado pronunciamientos de figuras de peso, como el gobernador Maximiliano Pullaro y el juez federal Aldo Alurralde, reavivando el debate político sobre la responsabilidad penal de los menores en la Argentina.

Por este crimen, actualmente hay una joven de 16 años aprehendida y su madre será sometida a una audiencia imputativa en las próximas horas, bajo la sospecha de haber tenido participación en el violento episodio.

LEER MÁS: Bullrich habló del caso Jeremías y dijo que la ley penal juvenil se discutirá en febrero: "El que las hace, las va a pagar"

El fiscal de Flagrancia del MPA, Eric Fernández, dispuso que el joven M. P. permanezca alojado en una dependencia policial con custodia personal permanente debido a la sensibilidad del caso. En las próximas horas, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá fijar el día y horario para la audiencia imputativa, donde se le atribuirá formalmente el delito de amenazas.

Capturas Jeremías Monzón Instagram amenazas San José del Rincón pruebas
Noticias relacionadas
avanza la investigacion por la estafa a una mujer mayor en el macrocentro: le sustrajeron 43 mil dolares y 40 mil euros

Avanza la investigación por la estafa a una mujer mayor en el macrocentro: le sustrajeron 43 mil dólares y 40 mil euros

el drama de los menores en santa fe: un adolescente de 16 anos fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

Allanamiento y aprehensión de los presuntos ladrones que cometieron un robo en Rafaela

Allanamiento y aprehensión de los presuntos ladrones que cometieron un robo en Rafaela

apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en san justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un ano y medio

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Lo último

Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Último Momento
Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Ovación
Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Estalla el caso Neris en Colón: Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA

Estalla el caso Neris en Colón: "Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA"

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"