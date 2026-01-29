Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Comienzan las actividades de los nadadores del Maratón

Este jueves 29 se realizará el sprint de la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda en la cabecera del departamento San Jerónimo.

29 de enero 2026 · 09:24hs
Coronda será escenario de un sprint en la capital nacional de la frutilla.

No queda casi nada para la maratón Santa Fe-Coronda, muy pocos días para ver en acción a los mejores exponentes de las aguas abiertas en nuestra región. Santa Fe es sinónimo de esta disciplina, es la más linda del mundo, y por eso este jueves comienzan las actividades oficiales. La gran mayoría de los nadadores ya se encuentran en nuestra capital, prestos para cumplir el objetivo de recorrer los 57 kilómetros que separan la costanera Este santafesina con la corondina.

Comienza a vivirse la Maratón Santa Fe-Coronda

En el año de los Juegos Suramericanos 2026 este jueves 29 de enero con los nadadores en el territorio, comienzan las actividades oficiales de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda. Será con la realización del tradicional sprint en la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo. La actividad dará comienzo a las 18.15.

Previamente, los nadadores de la más linda del mundo, se concentrarán a las 15.15 para emprender la salida hacia Coronda. A las 16, está prevista la visita a la ciudad de Sauce Viejo, donde serán recibidos por autoridades locales, entre ellos, el intendente local Mario Papaleo, y el secretario de deportes, el profesor Pedro Bisconti, altamente empapado con la competencia, ya que es profesor de natación, y guio a Rafael Pérez cuando la carrera en 2003 cuando la ganó un santafesino por última vez.

Seguidamente, a las 17, será el arribo a la estación Shell de la ruta nacional 11 en Coronda, mientras que a las 17.30, será el desfile bienvenida desde dicho lugar. A las 18, está previsto la concentración en la Biblioteca Popular en la costanera corondina. A las 18.15 será el sprint demostración, y a las 18.30, la presentación de los nadadores en el palco oficial ubicado en la costanera de la capital nacional de la frutilla.

El intendente corondino, Ricardo Ram&iacute;rez, brind&oacute; precisiones de la actividad en dicha ciudad para la marat&oacute;n Santa Fe-Coronda. &nbsp;

El intendente corondino, Ricardo Ramírez, brindó precisiones de la actividad en dicha ciudad para la maratón Santa Fe-Coronda.

"Estuvimos hablando y coordinando con el dueño de la estación para dejar todo listo para el jueves. Desde ahí vamos a estar trayendo con las embarcaciones para hacer el sprint y después el agasajo que lo vamos a realizar en el paco frente a nuestra costanera" expresó el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez.

El jefe de gobierno corondino afirmó que "la preocupación es la altura del río, la cantidad de camalotes. Estuvimos con los muchachos acá en el río, ya que hay muchísimo camalote, y la idea es quitarlo. Es un trabajo que hay que hacer todos los días. Hay que pedirle a la gente que tenga precaución sobre todo el día de la prueba".

Por su parte, el secretario de deportes local, Teo Bianchi, brindó precisiones del sprint de esta jornada de jueves al expresar que "tenemos todo listo. Estamos esperando que vengan los nadadores, con el paseo por calle San Martín, y después a las 18 horas se estarán tirando al agua, harán las dos vueltas de presentación nuestro río, para luego, ya hacer un acto en el palco central. Hay que venir y disfrutar la fiesta, dentro y fuera del agua".

