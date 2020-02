El subsecretario de Asuntos y Políticas Penitenciarias de la provincia, Héctor Acuña, reveló que la situación de la población carcelaria en los penales santafesinos es de "extrema emergencia" y dijo que la capacidad está superada en unos 1.000 reclusos.

En declaraciones a la emisora LT 8 de Rosario, Acuña dijo que "la realidad es que hoy tenemos una población de 6.690 reclusos y que la capacidad máxima es de 5.758 En conclusión, tenemos 932 internos por encima del máximo. Entonces, la situación es de extrema emergencia porque hay una superpoblación penal, porque hay pabellones donde hay cuatro internos por celda, lo que genera una situación de hacinamiento y de conflictos interpersonales y de problemas posteriores de violencia".

El funcionario destacó que al asumir sus funciones se encontró "con una población carcelaria que excedía la capacidad máxima que tiene el Servicio. Cuando hago un comentario sobre la foto no hago un juicio de valor sobre la situación. Planteo esto porque en tiempo de mucha convulsión política parece una crítica al que no está. Pero hubo cosas de la gestión anterior que han sido positivas y tendrán que ser rescatables, y hay cosas que necesitan ser modificadas".

Acuña resaltó que las soluciones a los problemas de superpoblación carcelaria "no se avizoran prontamente. Para descomprimir la situación dependemos de dos cuestiones. Una variable es que se termine de construir la cárcel federal en la localidad de Larrechea. Hay que tener en cuenta que tenemos una población de 621 reclusos del ámbito federal. Pero la construcción está muy lenta y estamos en tratativas con el gobierno nacional para que se aceleren esas obras y trasladar allí esa población".

"Por otro lado tenemos la expectativa propia ya que la nueva Unidad Penitenciaria 3, en la zona de Circunvalación, se está construyendo en Rosario lo que nos permitiría mudar la vieja Unidad 3, ubicada en Zeballos y Riccheri. Y le plantearíamos al gobierno que esta cárcel que se traslada se usa en el tiempo hasta que podamos tener otro pulmón. La vieja U3 se va a seguir usando hasta que no construyamos otra unidad. Sí sólo mudo no aumento la cantidad, no descomprimo", esgrimió Acuña.