La declaración aprobada por el Congreso pone en el centro de la escena nacional a uno de los principales protagonistas de la organización del país. Desde la Municipalidad de Santa Fe destacan la dimensión política e histórica del Brigadier y plantean la posibilidad de profundizar el conocimiento sobre su pensamiento.

La ciudad de Santa Fe celebra a Estanislao López como héroe nacional: "El silenciado padre fundador de la organización nacional"

La declaración de Estanislao López como héroe nacional no solo representa un reconocimiento a una figura central de la historia argentina. Para Santa Fe, donde el Brigadier fue gobernador durante más de dos décadas y dejó una fuerte impronta política y militar, la decisión del Congreso abre también una oportunidad para volver a poner en discusión su papel en la organización nacional .

La ley fue aprobada por el Senado de la Nación y convirtió en nacional un reconocimiento que durante años fue impulsado desde Santa Fe. El proyecto había sido presentado en Diputados por Roberto Mirabella y tuvo como impulsora en el Senado a Carolina Losada , además del acompañamiento de autoridades provinciales y municipales.

Un reconocimiento histórico para Santa Fe: el Brigadier Estanislao López fue declarado Héroe Nacional

Para Víctor Hadad, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Santa Fe, se trata de uno de los hechos legislativos más importantes para la provincia en materia histórica.

La ciudad de Santa Fe celebra a Estanislao López como héroe nacional: "El silenciado padre fundador de la organización nacional"

"Esta ley convierte al héroe nacional Estanislao López, que fue a mi criterio el hombre silenciado de la organización nacional", sostuvo Hadad.

Una figura central de la organización nacional

Hadad puso el foco en la dimensión política de López y no solamente en su trayectoria militar. Recordó su vínculo con Manuel Belgrano y José de San Martín, además de su participación en distintos pactos que fueron construyendo las bases institucionales del país.

Según señaló, López fue firmante de 27 de los 33 pactos preexistentes de la Argentina. Para Hadad, esa característica permite dimensionar el papel que tuvo el Brigadier en la construcción de acuerdos entre las provincias.

"Estanislao López era un gran militar que luego de cada combate firmaba pactos", explicó. Y remarcó que esa combinación entre la acción militar y la construcción de acuerdos políticos lo diferencia de otras figuras de la época.

En esa línea, también vinculó la figura de López con la decisión de Justo José de Urquiza de realizar en Santa Fe el Congreso Constituyente de 1853, un acontecimiento central para la organización institucional del país.

"Por eso no resulta para nada casual que Urquiza haya resuelto organizar el Congreso Constituyente de 1852 en la ciudad de Santa Fe en homenaje, en honor a, como digo, el silenciado padre fundador de la organización nacional", sostuvo Hadad.

Una oportunidad para recuperar su pensamiento

Más allá de la declaración formal como héroe nacional, desde la Municipalidad consideran que el reconocimiento puede servir para profundizar el conocimiento sobre las ideas de Estanislao López.

Hadad sostuvo que el Brigadier no debe ser recordado únicamente por sus batallas o por su trayectoria militar, sino también por el pensamiento político que expresó durante los años de construcción institucional.

"Esto abre una enorme posibilidad ahora de trabajar el pensamiento de Estanislao López, porque no solo son sus acciones militares", afirmó.

En ese sentido, trazó un paralelismo entre López, Belgrano, San Martín y Martín Miguel de Güemes y sostuvo que los cuatro compartían una mirada americana sobre la organización política.

Como ejemplo mencionó la Constitución de Santa Fe de 1819, impulsada durante el gobierno de López, y destacó particularmente su concepción sobre la ciudadanía y la pertenencia americana.

El reconocimiento y la identidad santafesina

La declaración del Congreso también vuelve a poner a Santa Fe en el centro de una parte fundamental de la historia argentina. Para Hadad, el nuevo estatus de López permite revalorizar una figura que considera determinante en la organización nacional y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo de la ciudad con ese proceso histórico.

El funcionario remarcó además que son pocas las figuras que cuentan con una declaración de este tipo. Mencionó a Martín Miguel de Güemes, declarado héroe nacional por ley, mientras que Belgrano y San Martín tienen ese reconocimiento histórico sin haber necesitado una norma específica. También recordó el reconocimiento genérico otorgado a los excombatientes de Malvinas.

Para Santa Fe, entonces, la declaración de López como héroe nacional no queda solamente como un reconocimiento simbólico. También abre una discusión sobre cómo recuperar y difundir su legado político, su pensamiento y su papel en la construcción de la Argentina, con la ciudad que gobernó como uno de los principales escenarios de ese proceso.