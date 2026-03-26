Detienen a seis menores de entre 15 y 17 años cuando intentaban robar un auto en el barrio Don Bosco

Esta madrugada del jueves, dos oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino, durante patrullajes intensivos en distintos barrios del norte de la ciudad de Santa Fe, detectaron al llegar a pasaje Marsengo al 6500 que varios jóvenes estaban forzando las puertas de un auto estacionado en la calle. Los policías aceleraron y los jóvenes escaparon corriendo, pero durante el operativo llegaron refuerzos del mismo cuerpo policial y lograron aprehender a los seis . Los aprehendidos son todos menores y tienen entre 15 y 17 años .

La luz mortecina del alumbrado público sobre pasaje Marsengo al 6500 recortaba la silueta de varios jóvenes rodeando un auto cuando los policías giraron con sus motos hacia el sector. El primer golpe de vista de los dos oficiales los puso en alerta: todos intentaban, de una u otra manera, forzar las ventanillas y las puertas de un automóvil VW . Los uniformados lanzaron la voz de "Alto, Policía" , lo que los puso en fuga. La oportuna llegada de refuerzos de otros patrulleros del Comando Radioeléctrico completó la búsqueda y aprehensión de todos los involucrados, que además quedaron registrados por una cámara de videovigilancia en plena ejecución del hecho.

Todos aprehendidos

Los seis menores fueron aprehendidos y trasladados en varios patrulleros hasta el edificio de la ex Comisaría 11, donde quedaron alojados como menores en conflicto con la ley penal, a disposición de las fiscalías de la Minoridad.

Delitos imputados

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio aviso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Este ordenó que los seis menores continuaran privados de su libertad, fueran identificados y alojados en el edificio de Asuntos Juveniles, y que se les formara causa por intento de robo y daños.

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