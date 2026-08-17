Robo en barrio Sargento Cabral: entraron a una obra y se llevaron herramientas y máquinas

Sucedió durante la madrugada de este lunes. Delincuentes escalaron e ingresaron al patio de una propiedad en refacción en calle Mitre al 6100

Durante la madrugada de este lunes, uno o varios delincuentes ingresaron a una obra en construcción ubicada en un inmueble que se encuentra en refacción, en calle Mitre al 6100 , en el barrio Sargento Cabral . Los ladrones escalaron e ingresaron por el patio , forzaron las rejas de una ventana, provocaron daños y robaron herramientas y maquinaria eléctrica .

El hecho fue descubierto cerca de las 7 , cuando el propietario del inmueble, un hombre de 42 años, llegó al lugar para retomar los trabajos de obra. Al ingresar, constató que los delincuentes habían accedido a la finca luego de trepar por el patio .

En un primer intento, los autores dañaron una abertura de madera, pero al no poder abrirla, barretearon la reja de otra ventana y lograron ingresar al interior de la vivienda.

Una vez dentro, rompieron tres candados de un casillero metálico donde se encontraba guardado el equipamiento utilizado para los trabajos de refacción.

Entre los elementos sustraídos se encuentran tres amoladoras —dos Bosch de 115 y 230 milímetros y una Makita de 115 milímetros—, una cortadora de cerámicos Bellota, una cepilladora eléctrica Black & Decker, un taladro Stanley, una soldadora eléctrica Aleba de 230 amperes y tres cables prolongadores.

Testigos y cámaras de seguridad

Tras descubrir el robo, el damnificado realizó la denuncia policial en la Comisaría 5ª de Santa Fe. Los agentes concurrieron al inmueble para realizar la constatación del hecho, identificar a posibles testigos entre los vecinos del barrio y verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado a los delincuentes.

La novedad sobre el robo y la denuncia del propietario fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la realización de peritajes criminalísticos, la identificación de testigos y la búsqueda de registros de cámaras de seguridad que pudieran contener imágenes antes, durante y después del robo.

Los peritajes de rigor fueron realizados por agentes del Área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Las actuaciones judiciales continúan para determinar la identidad y lograr la atribución delictiva por el delito de robo calificado por escalamiento.

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