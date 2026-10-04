Guillermo Francos habló de 2027, respaldó a Milei y pidió "más unión" entre los argentinos

El exjefe de Gabinete defendió el rumbo económico del Gobierno, anticipó una posible alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO y se refirió a la visita del papa León XIV a la Argentina.

Guillermo Francos. El exjefe de Gabinete defendió el rumbo económico y anticipó una posible alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y sostuvo que los proyectos de inversión previstos para sectores estratégicos de la economía podrían comenzar a generar mayor actividad y empleo. Además, se refirió al escenario político de cara a las elecciones de 2027 y consideró que La Libertad Avanza podría confluir electoralmente con el PRO y otros espacios vinculados al libre mercado.

En diálogo con Splendid AM990 , Francos rechazó la posibilidad de que la Argentina se encuentre al borde de una recesión y planteó que la situación económica debe analizarse tomando en cuenta un período más amplio.

“Uno tiene que ver no la foto sino la película completa, de dónde venimos, hacia dónde vamos”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el equilibrio fiscal y el crecimiento de las exportaciones como algunos de los indicadores que, desde su perspectiva, muestran un cambio respecto de la situación económica de diciembre de 2023.

Defendió el rumbo económico de Milei

Consultado por las dificultades que atraviesan el consumo y distintos sectores de la economía, Francos consideró que el Gobierno debe sostener la estrategia económica implementada y no modificar el rumbo por problemas coyunturales.

El exfuncionario también defendió las inversiones contempladas dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y destacó especialmente los proyectos vinculados con la minería y la energía.

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Según Francos, la concreción de esas inversiones puede traducirse progresivamente en nuevos puestos de trabajo y mayor actividad económica.

Una posible alianza entre LLA y el PRO

Francos también puso el foco en las elecciones de 2027 y anticipó la posibilidad de que los sectores que comparten una orientación económica de libre mercado concurran juntos a los comicios.

En particular, mencionó al PRO, La Libertad Avanza y otros espacios que participaron de distintas alianzas políticas en los últimos años.

“Yo estoy convencido que los integrantes de este espacio, el PRO, todos los partidos que han conformado parte de esa alianza, y La Libertad Avanza, van a participar en la elección juntos”, afirmó.

En ese marco, descartó que actualmente exista una discusión concreta sobre una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich y sostuvo que las diferencias internas no deberían poner en riesgo el proceso de reformas impulsado por Milei.

“Yo no creo que pueda llegar a romper para hacer una especie de mileísmo pero sin Milei”, sostuvo Francos.

Al mismo tiempo, destacó que mantiene “un gran respeto” por la dirigente.

La visita del papa León XIV

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

Francos consideró que la presencia del pontífice puede representar una oportunidad para promover un mensaje de unidad entre los distintos sectores de la sociedad argentina.

“Ojalá pueda a través de su convocatoria generar más unión entre los argentinos de todos los sectores”, expresó.

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El exjefe de Gabinete también sostuvo que una de las funciones del Papa es acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y consideró que sus posibles planteos sobre las problemáticas sociales forman parte de su tarea pastoral.

“Ojalá que sirva también, como decía recién, para convocar más a la unidad para solucionar estos problemas”, agregó.

¿Será candidato en 2027?

Finalmente, Francos fue consultado sobre la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones.

El exfuncionario evitó confirmar una postulación y señaló que todavía resta tiempo para definir las candidaturas y las listas.

“Si existe esa posibilidad o si me invita a participar, lo voy a hacer, por supuesto, pero no es algo que me desvele hoy”, respondió.

De esta manera, Francos dejó abierta la posibilidad de participar del escenario electoral de 2027, aunque por el momento no confirmó una candidatura concreta.